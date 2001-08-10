Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2019
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Выходить на лёд на юго-восточном побережье Сахалина крайне опасно
12:53, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Выходить на лёд на юго-восточном побережье Сахалина крайне опасно

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области, 12 апреля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) под воздействием потепления и отжимного ветра усилится разрушение прибрежного льда. Кроме того, ожидается вынос льда в открытое море. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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