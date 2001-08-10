На Сахалин прилетели коровы

В аэропорту «Южно-Сахалинск» встретили самолёт с партией крупного рогатого скота. Прямым рейсом из Будапешта около 200 нетелей голштинской породы привезли на грузовом Боинг-747F. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве сельского хозяйства Сахалинской области. Животные были отобраны в племенных хозяйствах Венгрии и Голландии для молочно-товарной фермы в АО «Совхоз Корсаковский».

Ценный груз в аэропорт доставил один из крупнейших грузовых перевозчиков в мире. По прибытии животных был проведён общий клинический и документарный контроль. Ввоз осуществлялся при соблюдении всех необходимых ветеринарных требований при импорте в Российскую Федерацию крупного рогатого скота и под контролем специалистов.

Животных погрузили в оборудованные для перевозки скота автомобили и отправили на ферму в село Раздольное Корсаковского городского округа, где их ждали специалисты ветеринарной службы. Ввозимое импортное поголовье размещено в новый корпус комплекса на адаптацию. После будут проведены карантинные мероприятия.

Первых нетелей на новую ферму привезли два транспортных «Боинга» в ноябре 2018 года – около 400 голов. Животные успешно прошли карантин, адаптировались, в 2019 году начали давать потомство.

В течение ближайшего месяца в совхоз ещё будет доставлено поголовье нетелей для полного укомплектования в соответствии с реализацией инвестиционного проекта.

АО «Совхоз Корсаковский» – крупное, многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, специализируется на производстве молочной, мясной, овощной продукции и картофеля. За 2018 год на предприятии произвели 2000,2 тонн молока (105 % к 2017 году), 108,4 тонны мяса (124,5 % к 2017 году).

С 2016 года на базе совхоза шла реализация инвестиционного проекта по строительству агрогородка и молочно-товарной фермы. 9 ноября 2018 года АО «Совхоз Корсаковский» получило разрешение на ввод фермы в эксплуатацию.

Создание производственной базы комплекса предполагает использование современной технологии производства молока, сочетающей безвыгульное и беспривязное содержание животных, автоматизацию систем управления и учета продуктивности животных в доильном зале.

Рядом с новым аграрным предприятием возведен агрогородок. 50 одноэтажных благоустроенных домов с земельными участками предназначены для сотрудников и специалистов предприятия.

После выхода на проектную мощность производство молока на новой молочно-товарной ферме составит до 7 тысяч тонн и 300 тонн мяса КРС.