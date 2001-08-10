Минздрав проводит проверки в Ногликской и Невельской ЦРБ

Глава Сахалинской области в ходе рабочей поездки в Тымовское поручил министру здравоохранения Алексею Паку отреагировать на обращения граждан, которые поступили по телефону горячей линии «1-300», и провести проверку в двух ЦРБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства области.

Поводом для проведения проверок стали случаи, произошедшие в медицинских организациях Ногликского и Невельского районов.

- Вчера я смотрел материалы по горячей линии «1-300». Несколько муниципалитетов у нас отличаются тем, что там проблемы не решаются. У меня будет просьба: по районам, по которым есть проблемы, нужно разобрать ситуацию, провести служебное расследование, принять административные решения, — заявил Валерий Лимаренко.

В Ногликах претензии к работе местной ЦРБ поступили от работника системы здравоохранения и местных жителей. Сотрудникам горячей линии сообщили о сложностях с получением талонов к врачу и о длительном ожидании приема к специалистам. В Невельске произошел конфликт между главврачом и женщиной, обратившейся на «1-300» по поводу проблемной ситуации.

По всем вышеперечисленным обращениям назначены служебные проверки, по результатам которых будут приняты необходимые меры реагирования. Для всестороннего выяснения обстоятельств в районные центры отправится комиссия в составе сотрудников министерства и главных внештатных специалистов.

Ранее на внеочередном заседании правительства области Валерий Лимаренко обсудил работу горячей линии «1-300» и поручил министру здравоохранения подключить к работе с обращениями граждан все медицинские учреждения. На контроле минздрава находятся вопросы записи сахалинцев и курильчан к врачу, их дальнейшее пребывание в поликлинике.