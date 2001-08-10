«Робинзоны Сахалина» перешли к заключительному этапу выживания на острове

Пятимесячный курс выживания на необитаемом острове по проекту «Робинзоны Сахалина» завершается. Участники начальной школы №7 первыми вышли на финишную прямую 10 апреля. В этот раз они познакомились с играми и игрушками конца XIX века. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГБУК «Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».

Как рассказала куратор проекта Александра Шлык, традиционная игрушка во все времена имела большое влияние на формирование души русского ребенка:

– С большим вниманием относились крестьяне к забавам детей. Они никогда не приостанавливали начатые игры, не разрушали игровых построек, не выбрасывали игрушки, а наивно наделяли их особой, почти магической силой. Считалось, что они могут вызвать урожай, прибыль в доме, счастливый брак или же, наоборот, принести несчастье. Дарить игрушки было распространенным обычаем: считалось, что такой подарок может принести ребенку здоровье и благополучие.

Для участников проекта стало открытием, что дети на каторжном Сахалине взрослели быстро из-за нелегких условий труда, жизни и тяжёлого климата. Тем не менее игр и забав у них было много.

После того, как школьники прослушали теоретическую часть, они приступили к мастер-классу. На нём дети самостоятельно сделали игрушки из подручных материалов, ориентируясь только на свою фантазию.

- Я был на всех этапах, и они мне понравились. Больше всего последний, так как здесь дают на свое усмотрение создать игрушку. Сейчас я делаю молодого волшебника, который может призывать дракона, - поделился впечатлениями ученик 3 класса начальной школы №7 Иван Прокопук.

Отметим, что в начале проекта всем ребятам выдали «Паспорт Робинзона». За каждый пройденный этап им ставили печать о прохождении курса выживания. Последний урок не стал исключением.

Проект «Робинзоны Сахалина» стал победителем грантового конкурса компании «Сахалин Энерджи». Проект рассчитан на учащихся 3–5 классов. Идея его создания принадлежит музею книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» и Ассоциации музеев Сахалинской области. По окончанию проекта будет проведен первый фестиваль Робинзонов Сахалина.

За время проекта дети уже изучили леса и поля острова, научились отличать съедобные и несъедобные растения, узнали, как выращивают пшеницу и получают муку, слепили вареники с голубикой и построили дом поселенца.