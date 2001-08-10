Сохранить здоровье и отказаться от курения южносахалинцам помогут медики
Южносахалинцам напоминают, что в областном центре работают 2 кабинета по отказу от курения, где можно получить медицинскую помощь по лечению табачной зависимости бесплатно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Учреждения расположены по адресам: ул. Емельянова, 2 (детская городская поликлиника) и ул. Горького, 12а (Сахалинский областной наркологический диспансер). Прием проходит в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Всем обратившимся (в том числе несовершеннолетним) специалисты оказывают анонимную бесплатную помощь в борьбе с вредной привычкой. Кроме этого получить информацию, как победить табакозависимость, можно по телефонам: 500-838, 760-831.
Лечение включает как простые медицинские консультации, так и лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия. Эффективно применяется физио- и психотерапия, а также никотинзамещение (жевательные резинки, спреи, ингаляторы), которые увеличивают вероятность отказа от курения примерно в 1,5-2 раза.
Как отмечают специалисты Сахалинского областного наркологического диспансера, курение - один из самых серьезных факторов риска для здоровья. Оно провоцирует развитие хронических неинфекционных заболеваний, которые могут обостриться и привести к летальному исходу. По мнению медиков, крайне важно, чтобы как можно больше горожан пришли к решению самостоятельно отказаться от вредной привычки и обратились за помощью к врачам.
В Южно-Сахалинске проводится усиленная работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике табакокурения и сохранению здоровья некурящих горожан. Так, в школах города организуются просветительские беседы, родительские собрания, дискуссии, лекции, тренинги, встречи с психологами, интерактивные уроки и т. д. Положительные результаты дает и активное информирование населения о запрете курения в общественных местах, в том числе в подъездах жилых домов, на детских площадках, на территориях образовательных и медицинских учреждений, в городском парке, скверах, на остановочных пунктах общественного транспорта, в подземных и крытых надземных пешеходных переходах, а также в местах на открытом воздухе, предназначенных для проведения культурно-зрелищных, спортивных, театрально-концертных, общественно-политических мероприятий, во время проведения таких мероприятий. Места и территории, где курение запрещается, оборудованы специальным знаком. Нарушение влечет наложение штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей.
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