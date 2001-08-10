В Сахалинской области стартует масштабная акция «Чистый лес – территория без огня»
Масштабная акция «Чистый лес – территория без огня» стартует на Сахалине и Курилах 15 апреля. Она охватит все муниципальные образования региона с 15 по 20 апреля. Населенные пункты и территории, примыкающие к лесным массивам, предстоит очистить от сухой растительности, горючих отходов и другого мусора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
По словам заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Сидоренко, в рамках акции будут усилены меры по защите населенных пунктов от угрозы перехода на них природных пожаров, пропаганде бережного отношения к лесным угодьям.
- В течение этой недели в каждом районе должны пройти акции по уборке мусора. Рассчитываем, что участие в ней примут сотрудники предприятий, школьники, волонтеры, люди с активной позицией. Со своей стороны, руководители предприятий и муниципальных образований должны обеспечить жителей тарой для сбора мусора, организовать транспорт для его вывоза. Давайте вместе сделаем наши острова чище! Опыт показывает, что захламленность территорий является существенным негативным фактором, влияющим на экологическую и пожарную безопасность, – сказал Владимир Сидоренко.
Помимо уборки мусора, в рамках акции должно быть обеспечено создание противопожарных барьеров вблизи лесополос, очистка мест массового отдыха людей. Также пройдут проверки работоспособности звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, запасов воды для пожаротушения, а также готовности пунктов временного размещения населения.
Для жителей проведут разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности, требованиях законодательства в области защиты лесов от пожаров с распространением памяток и проведением сходов граждан.
Желающим принять непосредственное участие в акции следует обращаться в отделы по делам ГО и ЧС муниципальных образований.
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