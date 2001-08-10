В Сахалинской области выявляют недобросовестные управляющие компании, берущие плату за вывоз мусора. Проверки проводит региональная жилищная инспекция. По их итогам недобросовестные управляющие компании (УК), не исключившие стоимость оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов из общей квитанции, понесут административную ответственность.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, на сегодняшний день уже выдано 2 предписания, возбуждено 10 административных дел, связанных с нарушением правил ведения предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Все сведения направляются в прокуратуру области.

Напомним, Сахалинская область с 1 января этого года перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Ранее сумма за вывоз мусора указывалась в квитанции, в строке «Обслуживание и содержание дома и придомовой территории». С нового года оплата услуги прописывается в отдельном платежном документе.

- Сейчас платы за вывоз мусора в квитанциях управляющих компаний быть не должно. И на данный момент практически все убрали эту строку из своих тарифов, оставив только плату за уборку двора и контейнерной площадки, - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Зайцев. - Если жители Сахалинской области увидят в своих квитанциях, что с них продолжают брать плату за вывоз мусора, то им необходимо обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру. При подтверждении данного нарушения будет произведен перерасчет стоимости оказанной услуги.

Также в квитанциях за вывоз твердых коммунальных отходов появится еще одно нововведение. Стоимость услуги для ряда льготных категорий граждан снизится от 2 до 4 раз. Перерасчет будет произведен в начале мая текущего года.

По поручению руководителя региона Валерия Лимаренко для ветеранов Великой Отечественной войны и «детей войны» плата снижена до 1 рубля за квадратный метр жилья, а малоимущих граждан – до 2 рублей. Льготой также могут воспользоваться инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и студенческие семьи, ветераны и инвалиды боевых действий.