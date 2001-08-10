11 сахалинцев стали выпускниками «Медиашколы: «Дальневосточный репортер»

Во время заключительной, четвертой, сессии Медиашколы, которая проходит с 11 по 13 апреля в Якутске, наградили лучших учеников. Среди отличников «Дальневосточного репортера» оказалась и сахалинский журналист. Всего в масштабном образовательном проекте приняли участие более 300 журналистов, блогеров, специалистов пресс-служб изо всех 11 регионов Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской оболасти.

Конкурсный отбор в Медиашколу прошли 56 «дальневосточных репортеров». 52 из них успешно прошли обучение и получили сертификаты о повышении квалификации. 8 – получили почетные грамоты и стали лучшими выпускниками. Среди них – специальный корреспондент газеты «Губернские ведомости» Любовь Кондрашова.

- Очень приятно и неожиданно было получить почетную грамоту. Когда в Медиашколе нам давали задания, я просто старалась хорошо делать свою работу, тем более, что в Сахалинской области происходит так много позитивных изменений. Я писала о сахалинских музыкантах-волонтерах, достижениях промышленности и на множество других тем, - поделилась Любовь Кондрашова. – Самое ценное, что за этот год мне удалось пообщаться с опытными практикующими журналистами, с которыми я бы вряд ли познакомилась вне Медиашколы. Даже теоретический материал они всегда подавали через призму своего профессионального опыта. Это не сравнится с лекциями в университете.

Курс обучения в «Медиашколе: Дальневосточный репортер» стартовал в феврале прошлого года. Образовательная программа включала как дистанционный формат, так и очные сессии в различных российских регионах.

- Это проект позволил сверить часы в медиасфере во всех регионах Дальнего Востока, в России и мире. Медиашкола стала прекрасным инструментом, чтобы создать позитивный образ Дальнего Востока, повысить объективность информации в СМИ, - отметил один из преподавателей Медиашколы – заместитель главного редактора газеты «КоммерсанЪ» Глеб Черкасов.

За год «дальневосточные репортеры» прослушали курс вебинаров по четырем направлениям: создание новостного текста, жанры новостной журналистики, современные новостные форматы, визуализация и инфографика. Лекции читали специалисты ведущих российских СМИ (информационного агентства «ТАСС», газеты «КоммерсантЪ») и преподаватели крупных вузов (Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова).

- На этом проект не заканчивается. Сейчас идет отбор журналистов, блогеров, специалистов пресс-служб, которые попадут во второй набор «Медиашколы: «Дальневосточный репортер». Мы открывали эту образовательную площадку как эксперимент, и, судя по отзывам наших учеников, он на сто процентов удался. Развитие Дальнего Востока сегодня – один из национальных приоритетов. И для информационного освещения всех позитивных изменений в макрорегионе необходимы медиа-специалисты высокого уровня, - рассказал руководитель проекта Алексей Бабков.

Участники первого набора Медиашколы побывали на четырех очных сессиях: в июне – во Владивостоке, в сентябре – в Южно-Сахалинске, в декабре – в Москве. Завершается образовательный проект слетом в Якутске. Ведущей темой якутской сессии стали SMM и другие инструменты продвижения в соцсетях, поэтому в качестве экспертов пригласили популярных в России и на Дальнем Востоке блогеров.

В первый день сессии состоялся круглый стол «Образ территории: как хайпануть на Дальнем Востоке», где блогеры поделились своими историями успеха. К примеру, Анастасия Груздева из Якутии однажды просто разместила свое фото, где ресницы от мороза покрылись инеем. Картина, привычная для северян, стала диковинкой для подписчиков из Индии и других уголков мира с более теплым климатом. А паблик Яны Комбаровой, которая переехала из Приморского края в Улан-Удэ, стал популярным благодаря рассказам о бурятской культуре. Уроженец Якутии Вячеслав Бродников известен миллиона пользователям Интернета благодаря своему пристрастию к рыбалке и охоте.

До конца четвертой очной сессии «дальневосточные репортеры» поучаствуют в десятках мастер-классов, круглых столов, дискуссий и тренингов. В числе спикеров ¬– заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, вице-президент по коммуникациям Mail.Ru Group Антон Кармаев, основатель «Школы блогинга» Андрей Глазунов и другие эксперты.

Проект «Медиашкола: Дальневосточный репортер» стартовал по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организатором выступает «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока».