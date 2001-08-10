Сахалинэнерго начинает реализацию программы развития электросетевого комплекса Сахалинской области

Сахалинэнерго включило в инвестиционную программу 2019 года четыре проекта, вошедших в перечень первоочередных мероприятий программы по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Документ в марте получил согласование в Министерстве энергетики РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПАО «Сахалинэнерго».

В этом году Сахалинэнерго выполнит проектно-изыскательские работы по реконструкции участка системообразующей линии электропередачи «Холмская – Южно-Сахалинская», а также ЛЭП напряжением 35 кВ «Новоалександровская – Синегорская».

В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры на строительство ЛЭП-35 кВ «Шахтерская – Бошняково» и реконструкцию высоковольтной подстанции «Промузел».

Напомним, несколько лет назад по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, Правительство Сахалинской области привлекло Томский политехнический университет для проведения обследования электрических сетей Сахалина и разработки Программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области. Данная работа проводилась университетом в тесном взаимодействии со специалистами Сахалинэнерго. При участии РусГидро из программы был сформирован перечень первоочередных мероприятий в зоне деятельности Сахалинэнерго со сроком реализации до 2029 года. В него вошло 55 электросетевых объектов напряжением 35-220 кВ.

В марте текущего года Минэнерго РФ признало необходимость реализации данной программы. Она должна позволить повысить уровень технического состояния оборудования, улучшить показатели надёжности электроснабжения, а также обеспечить перспективное развитие территорий и создать возможность подключения к централизованному электроснабжению новых потребителей.

Планируется, что источником финансирования программы станут амортизационные отчисления от объектов Сахалинэнерго и новой Сахалинской ГРЭС-2, а также федеральные средства.

Следующим этапом формирования программы станет согласование бюджетного финансирования программы и её параметров в Правительстве Российской Федерации.