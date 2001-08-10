В порту «Шахтерск» проведен первый в его истории госконтроль морских судов. Таможенное и пограничное оформление на территории терминала раньше было невозможно. Все морские суда, пересекавшие российскую границу и следовавшие под погрузку угля в Шахтерск, проходили государственный контроль в Холмске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Восточной горнорудной компании».

Первыми новшество оценили арендаторы и экипажи иностранных балкеров «NAVIOS PROSPERITY» и «TOP FAIR», зашедших в порт с открытием навигации 2019 года. Одно судно дедвейтом 75 000 тонн доставит уголь потребителям Южной Кореи, другое – 55-тысячник – отправится с грузом в Китай. Перед загрузкой судов их досмотрели сотрудники пограничной и таможенной служб.

Эти процедуры в порту «Шахтерск» стали возможными благодаря строительству здесь постоянно действующего пункта пропуска через государственную границу. Он был возведен и оборудован на средства «Восточной Горнорудной Компании». Побывавшие в порту накануне навигации члены межведомственной комиссии федеральных органов власти высокого оценили уровень технологичности и комфортабельности нового объекта.

- Раньше для погрузки судов в Шахтёрске судно заходило в порт Холмск, ожидало очереди для открытия границы, затем следовало вдоль Сахалина в порт Шахтёрск, загружалось, опять следовало в Холмск для закрытия границы. Теперь это «плечо» исключено, и суда напрямую из иностранного государства следуют в порт Шахтёрск. В результате сроки прохождения процедур судном сокращаются примерно с 3-х до 1-го дня, - рассказал первый заместитель начальника Сахалинской таможни по таможенному контролю Евгений Рябцев.

Новый пункт пропуска - далеко не единственное новшество навигации этого года. За период ее действия «ВГК» планирует перевалить через порт «Шахтерск» 10 млн. тонн угля, что почти на 3 млн. тонн больше объема прошлого года. К значительному росту отгрузки компания подготовила необходимую для этого инфраструктуру порта и усилила свой флот.

- В новый навигационный сезон мы входим с более мощными конвейерами российского производства. За счет ввода в строй двух новых конвейерных лент объем транспортировки угля от складских площадок до современных погрузочных машин, которые были установлены на пирсе в этом году, увеличивается с 2 500 тонн до 8200 тонн в час. Таким образом сегодня мы располагаем самой мощной конвейерной сетью на Дальнем Востоке, - отметил исполнительный директор угольного морского порта «Шахтерск» Юрий Гвоздиков.

В скором времени в порту ожидается первый в истории Сахалина подход сухогруза типа «Capesize» дедвейтом 150 000 тонн. Такую возможность «ВГК» получила благодаря покупке самоходных барж вместимостью 7 500 тонн угля каждая и более производительного плавучего терминала-перегружателя.