Мэр Сергей Надсадин озвучил жителям этапы ремонта дороги на Синегорск

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в ходе рабочей поездки встретился с инициативной группой жителей Синегорска. Основной темой обсуждения стало состояние синегорской трассы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Первоочередная задача, которую мэр ставит перед подчиненными, - привести дорогу в нормативное состояние после весенней распутицы. Как доложил заместитель директора департамента городского хозяйства Алексей Римша, сейчас на участках дороги отводят воду. В течение ближайшей недели будет осуществляться профилирование просохших участков. Затем - этап выборки образовавшихся пучин, комплексная отсыпка инертными материалами. Планируется, что к полноценному профилированию и укатке проезжей части приступят во второй половине мая, и дорога войдет в рабочий режим. Вся необходимая техника и запас инертных материалов на заводе им. Федотова имеются. К работам будет привлечен и дорожный каток, который специально приобретен в прошлом году для содержания синегорской дороги.

Что касается планов по ремонту трассы, жители, присутствующие на встрече, озвучили мнение, что асфальтовое покрытие не является обязательным. Важно состояние грунтовой дороги. Специалисты поддержали жителей, отметив, что уложить асфальт - это финальный штрих, который можно будет выполнить в любое время. Главное - качественно подготовить основание дороги, строго по технологии, с учетом всех нюансов, особенно отвода воды.

Таким образом, решено ремонтировать дорогу в грунтовом исполнении. В этом году будет выполнен комплекс инженерных изысканий и планируется начать работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт. Завершение проектных работ планируется к концу 2 квартала 2020 года. Строительно-монтажные работы будут выполнять поэтапно: обустройство качественного основания из непучинистых материалов, создание водопропускной системы.

Мэр также сообщил, что к проектированию подключат квалифицированных специалистов. В том числе на стадии предпроектной подготовки среди экспертов от администрации будет специалист в области строительства дорог и инженерных решений сложных территориальных проблем Виктор Иванов (г. Москва).

Напомним, что касается асфальтированного участка трассы до Санаторного, тендер на проектирование его ремонта уже размещен на портале государственных и муниципальных закупок. В завершение встречи участники отметили, что диалог получился конструктивным.

- Впервые за долгое время мы услышали конкретику. Мэр четко обозначил нам сроки выполнения первоочередных работ и дальнейших, - отметил участник инициативной группы Леонид Снигур. - Если потребуется, мы тоже готовы включиться в работу.

Сергей Надсадин добавил, что в городском округе около 200 километров грунтовых дорог. Перед дорожными службами стоит задача содержать их в состоянии, обеспечивающем нормальный проезд. Есть у муниципалитета и планы по их капитальному ремонту, в том числе асфальтированию.

- Сейчас, благодаря инициативе руководителя региона Валерия Лимаренко о перераспределении на капитальный ремонт грунтовых дорог средств из регионального дорожного фонда в пользу муниципалитетов, у нас появилась дополнительная возможность реализовать намеченные планы при поддержке правительства Сахалинской области, - сказал Сергей Надсадин.

В ближайшее время Сергей Надсадин, заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев и специалисты выедут на синегорскую дорогу, чтобы на месте определиться по объему и перечню работ. Затем будет назначена повторная встреча с жителями, где им представят актуализированную дорожную карту по капитальному ремонту дороги.