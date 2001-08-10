Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2019
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12:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают на субботник

В субботу, 13 апреля, в Южно-Сахалинске пройдет общегородской субботник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Приводить город в порядок после зимнего периода будут работники мэрии, муниципальных предприятий, управляющих компаний и все, кто пожелает присоединиться к большой уборке. С 10.00 весь необходимый инвентарь горожане могут получить в своей управляющей компании.

Субботники также намечены на 20 и 27 апреля.

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