Жителей Южно-Сахалинска приглашают на субботник

В субботу, 13 апреля, в Южно-Сахалинске пройдет общегородской субботник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Приводить город в порядок после зимнего периода будут работники мэрии, муниципальных предприятий, управляющих компаний и все, кто пожелает присоединиться к большой уборке. С 10.00 весь необходимый инвентарь горожане могут получить в своей управляющей компании.

Субботники также намечены на 20 и 27 апреля.