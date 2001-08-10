На Сахалине появится координационный центр по подготовке волонтеров Победы

Сахалинская область стала координационным центром по подготовке волонтеров для мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Дальневосточном Федеральном округе. Города, в которых откроются центры, определяли с помощью всероссийского конкурса. Всего в стране откроется 8 таких учреждений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства области.

- У наших добровольцев есть большой опыт проведения различных мероприятий. Совсем недавно закончились первые зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», где большинство добровольцев были сахалинцы. Они отлично справились с поставленными задачами. А в год 70-летия Великой Победы волонтёрский корпус нашего региона вошёл в тройку лучших по всей стране, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

8 координационных центров займутся разработкой методических пособий и рекомендаций по подготовке добровольцев к 75-летию Победы, информированию о возможности стать волонтёром, проведением обучением добровольцев, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, работой по проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы» и станут площадками для реализации акций и мероприятий в сфере добровольчества и военно-патриотического воспитания молодёжи Востока России.