Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2019
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Выходить на лёд юго-восточного побережья Сахалина опасно
17:16, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Выходить на лёд юго-восточного побережья Сахалина опасно

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области, 13 апреля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина происходит интенсивное разрушение льда, под влиянием отжимного ветра, до 11 м/с, и высокой температуры воздуха ожидается, отрыв прибрежного льда от берега и вынос его в открытое море. Выходить на лед крайне опасно. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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