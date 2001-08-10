В Южно-Сахалинске около 200 человек приняли участие в международной акции «Тотальный диктант»
По итогам подсчёта работ в этом году в акции «Тотальный диктант» в Южно-Сахалинске приняли участие 195 человек. Мероприятие проходило на четырёх площадках: в Литературно‐художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин», Историческом парке «Россия – моя история», Музейно-мемориальном комплексе «Победа» и учебном центре «КБ БРИДЖ».
Как сообщили ТИА «Острова» в литературно‐художественном музее, в этом году текст диктанта подготовил российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Перед началом мероприятия участники посмотрели видеоролик с его обращением:
– Поздравляю вас с тем, что вы решили принять участие в этом потрясающем мероприятии, которое было придумано 15 лет назад в Новосибирском университете. Тогда в акции приняли участие несколько десятков человек, и она была почти шуточная. А сегодня в ней принимают участие несколько десятков стран мира. Ещё раз поздравляю вас с тем, что вы решились стать опять школьниками и написать диктант. Я создавал эти тексты с большим волнением и чувством ответственности, даже может с большим волнением, чем некоторые свои книги.
Текст «Теоретическое преступление» содержал пунктуационные трудности, участникам надо было вспомнить, как правильно оформлять прямую речь.
– Я очень люблю русский язык. В школе мне нравилось писать диктанты, я всегда их сдавала на пятёрку. А на «Тотальном диктанте» я перестала получать высшую оценку. Только четвёрка у меня выходила. Скажу, что тексты сложные. Очень много правил и исключений встречается. В этот раз в диктанте не было орфографических трудностей. Сложности вызывала пунктуация, – поделилась впечатлениями участница акции Марианна Луговская.
С результатами можно познакомиться после 17 апреля на сайте totaldict.ru. Награждение отличников состоится 22 апреля в 16:00 в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Тогда же будет возможность проконсультироваться с филологом и забрать работу.
«Тотальный диктант» проводится в Южно‐Сахалинске в восьмой раз. Его организаторами в 2012 году выступили преподаватели кафедры журналистики СахГУ. С 2016 года главным координатором акции является Литературно‐художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». За всю историю «диктаторами» выступали писатели и поэты Николай Тарасов и Ирина Левитес, журналисты Ирина Свидерская, Денис Федосеев, Василий Арсентьев и многие другие известные сахалинцы. В этом году текст диктанта на площадке музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» прочёл художественный руководитель Сахалинского Международного театрального центра им. А. П. Чехова Александр Агеев.
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