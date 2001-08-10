В Южно-Сахалинске стартует региональный этап конкурса «Учитель года Сахалинской области – 2019»
22 апреля в Южно-Сахалинске стартует конкурс педагогического мастерства «Учитель года Сахалинской области – 2019». Конкурсные испытания пройдут с 22 по 30 апреля. Победитель получит главный приз – большого хрустального пеликана и возможность представлять островной регион на всероссийском конкурсе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства образования области.
В 2019 году конкурс педагогического мастерства пройдет в 29 раз. В нем примут участие 18 человек из 12 районов. Среди конкурсантов учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, физической культуры, информатики, биологии, технологии, учитель - логопед, воспитатели. В этом году в состязании участвует много молодых педагогов, чей стаж работы от 5 до 10 лет.
В марте для участников регионального этапа конкурса прошел установочный семинар. Для педагогов провели психологические тренинги, консультации, проектную деятельность. С мастер-классом выступил лауреат «Учитель года России – 2018» Максим Новиков из Екатеринбурга.
Конкурс «Учитель года» включает в себя девять испытаний. Два из них проводятся на заочном туре - это эссе и Интернет-ресурс. Во время очного этапа педагоги представят визитную карточку, проведут открытый урок и мастер-класс, классный час, методический семинар, защитят свой образовательный проект и примут участие в круглом столе «Разговор с министром». Оценивать конкурсантов будут четыре состава жюри: большое, предметное, альтернативное и ученическое.
Стоит отметить, что в этом году появилось новое творческое испытание – конкурс видеороликов «Классный педагог!». Оно проводится вне конкурса и не влияет на итоговые результаты педагогического состязания. По условиям группа поддержки - коллеги, ученики, родственники могут поддержать финалистов и снять интересное видео о нем.
В преддверии регионального этапа конкурса «Учитель года» проводится два Интернет-голосования. На сайте информационного агентства РИА «Сахалин-Курилы» пользователи определяют «Народного учителя». Еще одно голосование проводится на сайте Регионального центра оценки качества образования. Его участники – молодые педагоги в возрасте до 35 лет, поэтому, не случайно, это голосование называется «Надежда Сахалина».
Конкурс «Учитель года Сахалинской области» организован министерством образования Сахалинской области совместно с Региональным центром оценки качества образования.
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