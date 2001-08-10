На Сахалине открылось первое в регионе отделение ЗАГС на территории роддома

В перинатальном центре Сахалинской областной больницы появилось отделение ЗАГС. Теперь, для того чтобы получить свидетельство о рождении, больше нет необходимости ездить в профильные учреждения по месту прописки. Первое свидетельство молодым родителям в торжественной обстановке вручил глава региона Валерий Лимаренко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

По мнению руководителя области, открытие отделения ЗАГС в медучреждении делает эту государственную услугу намного ближе к людям.

- Мы уделяем особое внимание поддержке молодых семей. Раньше мамы и папы приходили в отдел ЗАГС, где получали документы на малыша. Необходимо было отстоять очередь. Теперь все можно сделать здесь, в перинатальном центре, в комфортных условиях, – заявил Валерий Лимаренко.

Врио губернатора в ходе визита в перинатальный центр Сахалинской областной больницы пообщался с сотрудниками и роженицами. Молодые семьи он поздравил с пополнением, а Андрею и Валерии Ти вручил свидетельство о рождении их дочери Мии.

- Приятно удивлена новой услугой. Это очень удобно - получать документы на ребенка прямо в перинатальном центре. Хочется также отметить высокий профессионализм и внимательное отношение персонала. В палате созданы прекрасные условия: есть душ, телевизор, холодильник, - поделилась впечатлениями о пребывании в перинатальном центре Валерия Ким.

Вместе со свидетельством о рождении ребенка глава региона вручил молодым родителям подарочный набор. В него включены средства гигиены и предметы, необходимые для ухода за малышом с первых дней жизни. Это подгузники, одноразовые пеленки, средства для купания, детский крем, салфетки и термометр. Такие подарочные наборы по инициативе Валерия Лимаренко с апреля стали получать все роженицы, вне зависимости от материального положения семьи.

Руководитель региона осмотрел помещения перинатального центра. Главврач областной больницы Владимир Розумейко рассказал, что на сегодняшний день почти половина родов на островах происходит именно в этом учреждении.

Перинатальный центр Сахалинской областной больницы – это пятиэтажное здание общей площадью 3200 квадратных метров. В нем находятся поликлиника, отделения медицинской генетики, патологии беременных, новорожденных, родовое и послеродовое отделения, операционные, реанимационные залы. Центр рассчитан на 200 коек для мам с детьми.

Оснащение перинатального центра – это самое современное оборудование: инкубаторы для новорожденных, аппараты для инвазивной вентиляции легких и многое другое. В ближайшее время в медучреждение поступит еще ряд медицинских приборов – оборудование для выхаживания новорожденных, амниоскоп и другие приборы для исследования плода.

Сегодня каждая сахалинская семья, где родился первенец, получает единовременную выплату – около 55 тысяч рублей. Молодым женщинам в возрасте от 19 до 25 лет при рождении первого ребенка предоставляется также региональный материнский капитал – 150 тысяч рублей. Сумма регионального капитала при появлении на свет второго ребенка в островном регионе составляет более 200 тысяч рублей.

Также в комплексе мер поддержки сахалинских семей с детьми предусмотрены ежемесячные выплаты на питание детям до трех лет – более 2 тысяч рублей. Для малоимущих семей при рождении ребенка предоставляется компенсация расходов на приобретение детской коляски (до 20 тысяч рублей) и товаров для новорожденного – одежды для малыша, постельного белья, комплекта для выписки из роддома (до 10 тысяч рублей). Для семей с низкими доходами предусмотрена материальная помощь на покупку предметов домашней обстановки, в том числе кроватки, комода, пеленального столика.

Семьи с детьми до трех лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, студенческие семьи, а также семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, могут воспользоваться предметами первой необходимости и детским инвентарем – к примеру, кроватками, ходунками, колясками. Бесплатно взять эти предметы можно в пунктах проката, которые открыты на базе девяти социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Сахалинской области.