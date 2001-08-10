В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат по чтению среди старшеклассников «Страница 19»

Сахалин впервые присоединится к чемпионату России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19». Региональный этап состоится 16 апреля в Южно-Сахалинске. Участие в мероприятии примут около 30 чтецов из областного центра и муниципальных образований. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-служба ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области».

Учредителем чемпионата является Ассоциация «Международная федерация чтения», а региональным организатором – областное министерство образования совместно с Региональным центром оценки качества образования. Специально для проведения чемпионата на остров прилетит руководитель проекта «Страница 19» Алиса Дригина.

По правилам чемпионата участники должны открыть предложенную книгу на нужной странице и без предварительной подготовки прочитать вслух выразительно незнакомый фрагмент текста. Время чтения ограничено одной минутой. Региональный этап будет проходить в три раунда: чтение русской литературы, зарубежной литературы, русской поэзии. Три чтеца, набравшие наибольшее количество баллов, проходят в финальный раунд, где им предстоит прочитать стихотворение Анны Ахматовой.

В состав жюри чемпионата «Страница 19» войдут старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования Елена Сверкунова, начальник отдела по связям с общественностью СахГУ Александр Бахарев, а также радиоведущий, тренер по публичным выступлениям и организатор импровизационного тренинга «Спикер – шоу» Александр Бурматнов. Эксперты обратят внимание на технику и артистизм участников, правильную постановку ударений, интонационные акцент на знаках препинания и общее качество речи.