Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетит Курильский район

Валерий Лимаренко посетит Курильский район. Рабочая поездка главы Сахалинской области в муниципалитет запланирована на вторник, 16 апреля.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, в Курильске врио губернатора встретится с местными жителями, чтобы узнать о первоочередных проблемах населенного пункта.

Пообщаться с Валерием Лимаренко курильчане смогут в здании дома культуры и спорта, расположенном по адресу: Приморское шоссе, 5. Начало встречи - в 17.30.

Перед этим, с 16.15 до 17.30 в фойе состоится прием граждан сотрудниками областного правительства и районной администрации.