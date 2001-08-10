Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2019
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12:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетит Курильский район

Валерий Лимаренко посетит Курильский район. Рабочая поездка главы Сахалинской области в муниципалитет запланирована на вторник, 16 апреля.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, в Курильске врио губернатора встретится с местными жителями, чтобы узнать о первоочередных проблемах населенного пункта.

Пообщаться с Валерием Лимаренко курильчане смогут в здании дома культуры и спорта, расположенном по адресу: Приморское шоссе, 5. Начало встречи - в 17.30.

Перед этим, с 16.15 до 17.30 в фойе состоится прием граждан сотрудниками областного правительства и районной администрации.

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