Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар

Администрация Южно-Сахалинска приглашает на семинар на тему: «Механизмы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства: Порядок и условия предоставления. Оформление документов. Расчеты субсидий. Типичные ошибки». Мероприятие проводится в рамках муниципальной Программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы». Участие для всех субъектов малого и среднего бизнеса бесплатное. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В программе запланировано рассмотрение следующих вопросов:

Механизмы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска: Основные направления. Финансовое обеспечение. Круг заявителей. Информационная, организационная и консультационная поддержка. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск». Финансовая поддержка (порядок и условия предоставления; оформление документов; расчет субсидии; типичные ошибки) в виде возмещения затрат:

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;

на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства;

на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий;

на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим свое дело и другое.

Имущественная поддержка: виды; порядок и условия предоставления; оформление документов; типичные ошибки.

Семинар состоится 18 апреля с 15.00 до 18.00 часов в зале заседаний администрации города Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 173, 4 этаж).

Справки по телефону: 300-594 (доб.1-4)