Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар
Администрация Южно-Сахалинска приглашает на семинар на тему: «Механизмы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства: Порядок и условия предоставления. Оформление документов. Расчеты субсидий. Типичные ошибки». Мероприятие проводится в рамках муниципальной Программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы». Участие для всех субъектов малого и среднего бизнеса бесплатное. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В программе запланировано рассмотрение следующих вопросов:
- Механизмы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска: Основные направления. Финансовое обеспечение. Круг заявителей.
- Информационная, организационная и консультационная поддержка. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск».
- Финансовая поддержка (порядок и условия предоставления; оформление документов; расчет субсидии; типичные ошибки) в виде возмещения затрат:
- на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;
- на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства;
- на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий;
- на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим свое дело и другое.
- Имущественная поддержка: виды; порядок и условия предоставления; оформление документов; типичные ошибки.
Семинар состоится 18 апреля с 15.00 до 18.00 часов в зале заседаний администрации города Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 173, 4 этаж).
Справки по телефону: 300-594 (доб.1-4)
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