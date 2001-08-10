В школах и детских садах Южно-Сахалинска проверяют качество питания

В Южно-Сахалинске продолжаются проверки качества питания в школьных и дошкольных учреждениях. На прошлой неделе члены комиссии посетили детский сад № 43 «Светлячок». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Инициатором мероприятия, в котором приняли участие уполномоченный при губернаторе Сахалинской области по правам ребенка Любовь Устиновская и представители департамента образования, выступил общественный совет областного центра. Уже проверены школы № 7, 8, Восточный лицей, лицей № 1, а также детские сады № 6, 43.

Ранее в общественный совет неоднократно обращались жительницы города с просьбой проверить продукты питания и качество их приготовления как в школах, так и в детских садах. По словам заявительниц, нарекания были вызваны тем, что их дети отказываются питаться: невкусно готовят.

- В связи с поступившими звонками было решено инициировать проверки. Однако родители должны учитывать, что существует разница между школьным, детсадовским и домашним питанием. Вкусовые предпочтения и привычки питания в каждой семье свои - подстроиться под всех невозможно. В образовательных учреждениях запрещен ряд продуктов, которыми родители кормят детей дома, - отметила председатель общественного совета Южно-Сахалинска Светлана Швец.

После тщательного осмотра пищеблока «Светлячка» состоялась дегустация блюд, которые ребята получили на обед: супа фасолевого, макарон с тушеной курицей, винегрета и киселя ягодного. Члены комиссии остались довольны.

По словам заведующей дошкольным учреждением Натальи Зайцевой, в обязательном порядке в детское меню включены овощи и фрукты. Повар детского сада Игорь Мухин отметил, что подготовка пищи для детей осуществляется с соблюдением санитарных норм и правил. Блюда готовятся либо на пару, либо запекаются. Никаких специй, кроме соли. Для каждого блюда рассчитывается калорийность и вес.

- Блюда, которые мы сегодня попробовали, не готовили специально к нашему визиту. Они включены в 10-дневное меню, разработанное каждым учреждением. Во время дегустации специалисты не только оценивают условия приготовления пищи, но и обращают внимание на внешний вид, запах и вкус блюд. В учреждениях, которые мы уже посетили, готовят пищу на твердую пятерку, - сказала Любовь Устиновская.

По словам 5-летней Василисы Скворцовой, которая одна из первых в группе завершает трапезу, в детском саду очень вкусно кормят:

- Особенно нравятся рассольник и макароны. А еще нам дают фрукты: яблоки, апельсины и мандарины.

По итогам проверок определены замечания в общеобразовательных учреждениях, которые в основном касались замены инвентаря. Все они, как показали повторные проверки, были устранены в 3-дневный срок. Нареканий по качеству продуктов не выявили.

Подобные проверки продолжатся. Если у родителей есть какие-либо претензии по качеству питания в школьном либо дошкольном учреждении, необходимо обратиться в общественный совет Южно-Сахалинска. Специалисты организуют выездную встречу, к которой помимо общественности могут быть привлечены специалисты Роспотребнадзора.