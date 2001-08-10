Администрация Южно-Сахалинска разбирается по факту нарушенного благоустройства в Хомутово

Незамедлительно принять меры по восстановлению нарушенного благоустройства проездов и придомовых территорий на улице 1-й Октябрьской, прилегающих к домам №33, 33А, 33Б и др., от представителей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», а также от профильных структур муниципалитета потребовал Сергей Надсадин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

В минувшую субботу мэр провел выездное совещание на данной улице. Поводом послужило обращение жителей этого района в администрацию города. Люди пожаловались на то, что в конце прошлого года вышеуказанная организация прокладывала вдоль домов газораспределительные сети. После проведения земляных работ, а они пришлись на начало зимы, благоустройство не было завершено. С приходом весны дорога превратилась для людей в полосу препятствий. За помощью в разрешении сложившейся ситуации жители 1-й Октябрьской обратились в муниципалитет.

Инициатор письма в мэрию - Валерий Демин. В Хомутово он переехал чуть больше года назад. Говорит, район очень нравится. Здесь свежий воздух, развивающаяся инфраструктура. Только, замечает мужчина, нужно заняться дорогой. Сергей Надсадин с Валерием солидарен полностью.

Мэр дает поручение срочно привести эту территорию в порядок. Представитель АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» говорит, что к маю благоустройство будет восстановлено. Вместе с тем уже сейчас дорогу повторно отсыпят щебнем. Департаменту городского хозяйства поручено проконтролировать выполнение работ, а профильным структурам - за эту неделю разработать план приведения этой территории в надлежащее состояние. Конечно, отмечает Сергей Надсадин, отсыпка поврежденного участка дороги - мера временная.

Как рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Максим Ефанов, в июле утвердят проект планировки этой территории. Когда градостроительная документация будет готова, муниципалитет займется планированием капитальных работ на этой дороге. Она будет выполнена под ключ - с асфальтированием проезжей части, тротуарами, освещением, устройством детской и спортивной площадок. Также нынешним летом данная улица будет передана на обслуживание ДГХ.

- Мы довольны итогами этой встречи, благодарим администрацию города за оперативность и помощь в решении сложившейся ситуации. Обозначены реальные сроки и планы по данной дороге - это не может не радовать, - поделился впечатлениями Валерий Демин.

В завершение выездного совещания мэр дал поручение сформировать рабочую группу по ситуации на 1-й Октябрьской и обязательно включить в ее состав активных местных жителей, чтобы впредь оперативно решать все возникающие проблемы, а также своевременно информировать живущих здесь горожан о дальнейших планах муниципалитета.