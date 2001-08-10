Финансирование программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на Сахалине увеличили втрое. На эти цели в 2019 году направлено 4,1 миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщил глава области Валерий Лимаренко, выступая с отчетом о деятельности правительства в островном парламенте. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства области.

В 2018 году островной регион вошел в первую пятерку субъектов страны по объему валового регионального продукта на душу населения. Объем промышленного производства составил 1,1 триллиона рублей.

– Эти показатели выглядят довольно убедительно. Наша задача – превратить их в хорошие условия жизни: комфортные благоустроенные квартиры, уютные дворы, новые асфальтированные дороги, достаток в семьях, – сказал Валерий Лимаренко.

Прежде всего, считает врио губернатора, необходимо решить проблему аварийного жилья на островах. Таковым сегодня официально признано порядка 2 процентов от всего жилфонда (262,2 тысячи квадратных метров). При этом объёмы потенциально опасного жилья гораздо выше, чем считалось ранее. Так, в ближайшее время непригодными для проживания могут быть признаны 9,3% от всех домов региона.

В улучшении жилищных условий сегодня нуждаются более 50 тысяч сахалинцев и курильчан. Чтобы решить этот вопрос, в этом году более чем в 3 раза увеличено финансирование программы по переселению из аварийного жилья – с 1,2 до 4,1 миллиарда рублей.

Каждое муниципальное образование будет решать вопрос расселения индивидуально. Валерий Лимаренко предложил использовать четыре способа.

Первый – приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, на что в бюджете заложено 3,2 миллиарда рублей. Второй – строительство новых домов. Его финансирование – 800 миллионов рублей. Третий способ – капитальный ремонт пустующего муниципального жилфонда. На это предусмотрен 31 миллион рублей. Четвертый вариант решения проблемы – выкуп аварийного жилья у собственников. Его бюджет – 100 миллионов рублей.

Чтобы ускорить возведение новых домов, принято решение сократить инвестиционный цикл по строительству. Выход на этап возведения жилья сокращен на 30 дней.

Валерий Лимаренко напомнил, что уже достигнута договоренность с Министерством обороны РФ о передаче неиспользуемых военных земель под жилое строительство. Всего – более 12 тысяч гектаров. Участки будут использоваться под строительство жилья и социальной инфраструктуры.

По мнению депутата обллдумы Олега Саитова, расселение сахалинцев и курильчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Подобные вопросы он часто слышит от своих избирателей – жителей Тымовского района.

– Решение Валерия Лимаренко в кратчайшие сроки убрать аварийное жилье очень своевременное. Я регулярно провожу приемы граждан в муниципалитете, где постоянно поднимается этот вопрос, – сказал Олег Саитов.

Депутат отметил, что главное достоинство новой программы по ликвидации аварийного жилья – наличие не только необходимого финансирования, но и реальных механизмов расселения сахалинцев и курильчан.