В Ногликах 48 семей отметили новоселье

Ключи от квартир в новом монолитном доме в Ногликах получили переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Здание построено с применением самых современных технологий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

От имени главы области Валерия Лимаренко с новосельем ногликцев поздравила исполняющая обязанности министра строительства Татьяна Стаценко.

- Дом строился чуть более года. Квартиры получились красивые, просторные, светлые. По всем строительным нормам и правилам, с пожарной сигнализацией, даже со шлангами пожаротушения, - сообщила она.

Новые квартиры сдаются с отделкой «под ключ». Новоселы уже по достоинству оценили жилье.

- Конечно, очень рады, этого события ждали. Квартира у меня хорошая, большая. Даже натяжные потолки здесь. Мне все очень нравится. Осталось только перевезти вещи и будем жить, - отметила одна из жительниц дома Юлия Панченко.

Глава Ногликского района Сергей Камелин напомнил, что руководитель области Валерий Лимаренко поставил задачу в кратчайшие сроки решить проблему по переселению людей их ветхого и аварийного жилья.

- Приятно, что мы начинаем реализацию этого поручения с такого радостного события – новоселья. Впереди большая работа. Нам надо сделать все, чтобы жители Ноглик жили в комфортных условиях. А новоселам я желаю, чтобы в их квартирах было тепло, уютно и комфортно, - отметил Сергей Камелин.

На внеочередном заседании правительства глава региона Валерий Лимаренко сообщил, что объёмы аварийного жилфонда гораздо выше, чем считалось ранее. Так, в ближайшее время непригодными для проживания могут быть признаны 9,3% от всех домов региона. Для решения проблемы темпы расселения ускорят в три раза: к концу 2020 года новые квартиры должны получить все, чьи квартиры были признаны аварийными на 1 января 2017 года. Уже принято решение увеличить в 3 раза – до 4 млрд рублей – финансирование программы по переселению из аварийного жилья.