Юные южносахалинцы выиграли чемпионат Дальнего Востока по интеллектуальным играм

Сборная команда Южно-Сахалинска «Клюевы дети» победила в III Открытом кубке Дальнего Востока по интеллектуальным играм. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Выдержав дистанционные отборочные испытания, пять юных южносахалинцев представили островной регион на чемпионате во Владивостоке. Он проходил по номинациям «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» в трех возрастных зачётах: взрослый, студенческий и школьный.

Школьники продемонстрировали блестящие знания в различных областях, скорость реакции, логическое мышление и в результате напряженного соперничества в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринге» заняли первое место, набрав наивысшее количество баллов в финале. В индивидуальном зачете «Своя игра» с минимальным отрывом участник команды «Клюевы дети» Юрий Казарин принес сахалинской сборной серебро.

- Было достаточно трудно, все соперники очень сильные. Задания совершенно разные, сложные и на время. Но мы приложили все усилия для победы, - поделился впечатлениями Юра.

По итогам интеллектуальных соревнований «Клюевы дети» получили право участия в Кубке Европы среди школьных команд, который состоится в мае.

- Этому движению на Сахалине уже больше 20 лет. Мы часто ездим на чемпионаты различного уровня, и практическим всегда успешно. Я верю, что каждая привезенная на Сахалин победа - стимул для развития этой дисциплины в регионе, - отметила Елена Клюева, тренер детских команд по интеллектуальным играм.