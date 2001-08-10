На Сахалине чествовали столетнего юбиляра
15 апреля день рождения отметил старейший житель Анивского района – ветеран Великой Отечественной войны Николай Степанович Наумов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Разделить радость вместе с юбиляром пришли родственники и друзья, коллеги и соратники, представители органов власти, общественных организаций и другие почетные гости. От лица Президента Российской Федерации Владимира Путина и главы островного региона Валерия Лимаренко долгожителя поздравила первый заместитель министра социальной защиты Сахалинской области Татьяна Алексашина.
– От чистого сердца поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции, а родные и близкие окружают вниманием и заботой, – сказала Татьяна Алексашина.
Николай Наумов не только придерживается активной гражданской позиции, но и является отличником в спорте. Ветеран участвует в турнирах по стрельбе и игре в шахматы, где занимает призовые места. С юбилеем и спортивными достижениями почетного жителя поздравил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов, вручив грамоту за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
– Уверен, что у Николая Степановича есть свой секрет долголетия. Мне кажется, что это любимое дело, жизнь в согласии с самим собой и, конечно же, занятия спортом, – сказал Егор Умнов. – Сегодня на Сахалине и Курилах огромное внимание уделяется физической культуре и спорту. Самое главное, что у нас есть люди, которые своим личным примером воспитывают нашу молодежь, и Николай Степанович один из них.
Сам же юбиляр рассказал, что никакого секрета долгожительства нет, главное – не тратить нервы по пустякам, помогать людям и вести здоровый образ жизни.
– Я никогда не курил, старался не ругаться с людьми, не портить настроение себе и окружающим. Всю жизнь занимался физическим трудом и спортом. Это и помогло мне дожить до таких лет, – поделился Николай Степанович.
Николай Наумов родился в 1919 году в Куйбышевской области. В годы Великой Отечественной войны нес службу в Монголии. Удостоен множества наград. На Сахалин прибыл в 1947 году в составе армейского подразделения. По окончании юридического института ветеран трудился в разных отраслях. Работал в районной прокуратуре, райкоме КПСС, отрасли сельского хозяйства.
В этом году юбиляру присвоено звание почетного гражданина Анивского района. Николай Наумов был в числе факелоносцев I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», а также победителем областного конкурса «Наша гордость-2018» в номинации «Гражданская позиция».
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