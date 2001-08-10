В Южно-Сахалинске провели смотр готовности сил и средств к тушению лесных пожаров
В Южно-Сахалинске провели смотр готовности сил и средств к тушению лесных пожаров. В группировку по охране лесов от пожаров и обеспечению безопасности населения городского округа в пожароопасный сезон в общей сложности входят 58 человек и 20 единиц техники. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Это личный состав и техника южно-сахалинской лесопожарной станции ОАУ «Южное лесное хозяйство», ФГКУ «1-й отряд ФПС по Сахалинской области», поисково-спасательный отряд МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска», МКП «Завод строительных материалов им. Федотова». В случае ухудшения лесопожарной обстановки планируется привлечение дополнительных сил и средств. Для оснащения группировок создан резерв средств тушения лесных пожаров.
Подготовка к пожароопасному сезону на территории городского округа организована и проводится в соответствии с распоряжениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Южно-Сахалинска и правительства Сахалинской области. Проведены все необходимые подготовительные организационные мероприятия, в том числе инструктаж по обеспечению пожарной безопасности с руководителями садоводческих некоммерческих объединений, сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.
Проверена готовность системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Организован мониторинг лесопожарной обстановки. Для своевременного обнаружения очагов природных пожаров и повышения уровня реагирования на их тушение на телевизионной вышке телецентра установлена система видеонаблюдения за состоянием лесов «Лесохранитель» (с обзором 360º) с передачей информации и изображения в ЕДДС города в режиме реального времени.
Пожароопасным сезоном в лесах зеленой зоны городского округа «Город Южно-Сахалинск» является период с момента схода снегового покрова в лесах до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова.
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