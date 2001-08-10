Сотрудники ГИБДД города Южно-Сахалинска провели профилактические рейды

Сотрудники Госавтоинспекции города Южно-Сахалинска в период с 12 по 14 апреля 2019 года провели рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ГИБДД.

Только с начала года на территории областного центра зарегистрировано 18 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате которых 2 человека погибли и 7 получили травмы различной степени тяжести.

Наряды ДПС несли службу в разных районах города. Подобные рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе. Основная задача - это выявить в потоке транспортных средств водителей в нетрезвом состоянии.

Так, сотрудники ДПС в селе Дальнем остановили легковой автомобиль. Их внимание привлекла манера вождения: автомобиль двигался резко лавируя и цепляя обочину.

Водитель -26-летний мужчина имел явные признаки опьянения. Пройти медосвидетельствование он категорически отказался и был отстранен от управления автомобилем. В отношении данного гражданина составили административный протокол. Нарушителю грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За время проведенных профилактический мероприятий, сотрудниками ГИБДД на территории города Южно-Сахалинска было пресечены 18 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 6 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

Несмотря на жесткие административные санкции, граждане, садясь за руль нетрезвыми, по-прежнему рассчитывают избежать наказания. Но страшным в этом случае может быть не наказание, а серьезное ДТП, инициатором которого станет сам пьяный водитель.