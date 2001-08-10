Сотрудники ГИБДД города Южно-Сахалинска провели профилактические рейды
Сотрудники Госавтоинспекции города Южно-Сахалинска в период с 12 по 14 апреля 2019 года провели рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ГИБДД.
Только с начала года на территории областного центра зарегистрировано 18 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате которых 2 человека погибли и 7 получили травмы различной степени тяжести.
Наряды ДПС несли службу в разных районах города. Подобные рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе. Основная задача - это выявить в потоке транспортных средств водителей в нетрезвом состоянии.
Так, сотрудники ДПС в селе Дальнем остановили легковой автомобиль. Их внимание привлекла манера вождения: автомобиль двигался резко лавируя и цепляя обочину.
Водитель -26-летний мужчина имел явные признаки опьянения. Пройти медосвидетельствование он категорически отказался и был отстранен от управления автомобилем. В отношении данного гражданина составили административный протокол. Нарушителю грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
За время проведенных профилактический мероприятий, сотрудниками ГИБДД на территории города Южно-Сахалинска было пресечены 18 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 6 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.
Несмотря на жесткие административные санкции, граждане, садясь за руль нетрезвыми, по-прежнему рассчитывают избежать наказания. Но страшным в этом случае может быть не наказание, а серьезное ДТП, инициатором которого станет сам пьяный водитель.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:53 12 Апреля ДТП в Томаринском районе унесла жизнь молодого сахалинца
14:34 12 Апреля Валерий Лимаренко встретился с жителями Березняков
- 16:59 11 Апреля Сотрудники полиции Охи задержали подозреваемого в угоне
- 16:18 11 Апреля Сахалинские сотрудники УКОН задержали гражданина с синтетическим наркотиком
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
Выбор редакции
- 09:51 Вчера Сахалинские власти направили 3 миллиарда рублей на борьбу с бедностью
- 09:15 Вчера Финансирование программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на Сахалине увеличили втрое
- 12:17 15 Апреля В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат по чтению среди старшеклассников «Страница 19»
- 12:31 12 Апреля На Сахалине появится координационный центр по подготовке волонтеров Победы
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?