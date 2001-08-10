Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2019
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10:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Главный врач ногликской больницы покинул свою должность

Министерство здравоохранения Сахалинской области издало распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с руководителем учреждения Сергеем Климанским. Исполняющей обязанности главного врача Ногликской ЦРБ назначена Надежда Михеенко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства области.

Расторжение трудового договора связано с итогами проведенной министерством здравоохранения проверки. Выявлены нарушения в организации оказания медицинской помощи населению Ногликского района.

Ранее в ходе поездки главы Сахалинской области Валерия Лимаренко в муниципалитет местные жители высказали недовольство работой главного врача ЦРБ. Результаты служебной проверки подтвердили неудовлетворительную деятельность руководителя медучреждения. 

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