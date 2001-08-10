Почти 3 километра дорог реконструируют в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска

Готовность подрядчика и профильных структур муниципалитета к возобновлению работ проверил Сергей Надсадин. Мэр провел выездное совещание на одном из самых крупных объектов этого сезона - улице Тихой.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска, протяженность ее участка, подлежащего реконструкции, - 948,18 м. Улица Тихая - важнейшая транспортная артерия 25-го микрорайона. По ней горожане подъезжают к своим домам, здесь же возведен новый офис МФЦ и другие объекты. Ранняя весна позволила подрядной организации приступить к земляным работам. В этой связи мэр акцентирует внимание муниципального заказчика и исполнителя контракта на недопущении выноса грязи со строительной площадки и ее распространения по всему микрорайону.

- Сейчас мы рассматриваем различные варианты, как минимизировать для живущих здесь людей неудобства, связанные с реконструкцией дорог. Самое простое - закрыть улицу. Но это не выход. Ею пользуются местные жители, сотрудники близлежащих предприятий. Поэтому я потребовал от ответственных структур ужесточить контроль за соблюдением чистоты не только на этом участке, но и на всех расположенных здесь объектах улично-дорожной сети, подлежащих реконструкции, - отметил мэр.

Дорогами в 25-м микрорайоне администрация города плотно занялась в прошлом году. Была проделана большая подготовительная работа - выкуп муниципалитетом земель, где предполагается реконструкция, решение ряда вопросов, связанных с коммуникациями. Тогда же заказчик, МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», разместил конкурс на определение подрядчика, по итогам которого к исполнению двухгодичного контракта приступило ООО «Северспецстрой». За сезон 2018 года данная подрядная организация произвела обустройство земляного полотна и укладку ливневки на участках следующих улиц: Тихая, Анивская, Киевская, Клубная, Кузнечная, Телеграфная, Деповская, Моторная. К капитальным работам «Северспецстрой» приступит, как только полностью оттает земля - при благоприятных погодных условиях это еще минимум две-три недели. Общая протяженность подлежащих реконструкции участков составит почти 3 километра. На них подрядчик помимо уже выполненных работ обустроит пешеходные зоны, произведет укладку бордюрных камней, установку уличного освещения, мероприятия по озеленению, асфальтированию дорожного полотна и др. Завершить реконструкцию указанных дорог ООО «Северспецстрой» должно осенью.

Сергей Надсадин отмечает: такие поездки станут регулярными. Градоначальник будет лично следить за ходом и качеством выполнения указанных работ. Вообще, по словам мэра, сейчас муниципалитет нацелен на преображение не только 25-го микрорайона, но и всей Владимировки. Уже летом будут готовы проекты планировки этой территории, что позволит комплексно подойти к ее освоению и обустройству.

- Всю эту работу мы планируем выполнить в ближайшие три-четыре года. Наша задача - благоустроить Владимировку, которая является историческим центром Южно-Сахалинска. Безусловно, все эти мероприятия будут проходить в тесном диалоге с населением. Это должна быть территория, где созданы все условия для комфортной жизни, - резюмировал Сергей Надсадин.