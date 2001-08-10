Одну из новых улиц Южно-Сахалинска назовут в честь Николая Смирнова
Одну из новых улиц Южно-Сахалинска назовут в честь Николая Смирнова. С такой инициативой к мэру Южно-Сахалинска обратились члены координационного совета общественно-политического движения «Сахалинская гвардия». Это предложение Сергей Надсадин безоговорочно поддержал. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Николай Григорьевич Смирнов - выдающаяся фигура островной истории ХХ века. Кавалер четырех орденов, обладатель нескольких медалей самого высокого достоинства, персональный пенсионер республиканского значения, Николай Григорьевич Смирнов многие годы посвятил работе на благо Южно-Сахалинска и всей области.
Николай Смирнов стоял у истоков развития в островном регионе таких отраслей, как строительство, нефтегазовая промышленность, транспорт и др. За свою жизнь Николай Григорьевич добился признания на самом высоком уровне: его уважали руководители области, к его мнению прислушивались отраслевые министры СССР. Делегат ряда съездов КПСС, он также избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, неоднократно – депутатом Сахалинского областного и Южно-Сахалинского городского Совета депутатов.
В 2009 году Николаю Смирнову присвоено звание «Почетный гражданин Сахалинской области». Уже выйдя на заслуженный отдых, Николай Григорьевич принимал самое активное участие в общественной жизни города, встречался с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным, вносил свои предложения и пожелания по развитию города, ставшего ему родным домом.
Его не стало в январе этого года на 88-м году жизни. Но в памяти всех, кто знал Николая Григорьевича, он навсегда остался удивительно светлым, честным и порядочным человеком, беззаветно любившим свою малую родину.
- Для меня и моей семьи Николай Григорьевич - особый человек. Я горжусь тем, что знал его лично. Увековечить его имя в названии одной из улиц Южно-Сахалинска - для нас большая честь. И мы непременно воплотим в жизнь эту инициативу его соратников, - отметил Сергей Надсадин.
Во время встречи с активистами «Сахалинской гвардии» было решено, что именем Николая Григорьевича назовут новую улицу, строительство которой уже включено в проект планировки 16-го микрорайона. Сергей Надсадин дал соответствующее поручение департаменту архитектуры и градостроительства. Напомним, это бывшие земли МЧС, расположенные в границах: пр. Победы - ул. А.М. Горького - проектируемая ул. Пограничная - ул. Комсомольская.
- Мы очень благодарны вам, Сергей Александрович, за поддержку этой и других наших инициатив, а также за внимание и заботу, которые вы проявляете к нам, - с этими словами член координационного совета «Сахалинской гвардии» Николай Бондаренко вручил Сергею Надсадину памятный нагрудный знак, разработанный специально к 20-летию организации.
Продолжилась встреча обсуждением ряда актуальных для «Сахалинской гвардии» вопросов. Все они по поручению Сергея Надсадина внесены в протокол для детальной проработки профильными структурами муниципалитета.
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