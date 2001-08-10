Сахалинская коммунальная компания готовится к летней ремонтной кампании

В разгар отопительного сезона, когда основные ресурсы направлены на бесперебойное обеспечение города теплом и горячей водой, в Сахалинской коммунальной компании параллельно полным ходом идет другой рабочий процесс - подготовка теплосетевого комплекса Южно-Сахалинска к периоду предстоящих ремонтов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе компании.

- Чем эффективнее подготовимся сейчас, тем успешнее выполним все мероприятия по подготовке к зиме: приобретаем необходимые материалы, проводим закупочные процедуры, торги и поиск подрядных организаций, а также согласовываем предстоящие работы с другими ресурсоснабжающими организациями и владельцами смежных коммуникаций. Главная задача сейчас – максимально подготовиться, чтобы в июне после окончания отопительного сезона мы были готовы приступить к ремонтам масштабно и по всем направлениям, - сказал генеральный директор АО «СКК» Юрий Вяткин.

В СКК ведется постоянная работа по анализу состояния теплосетевого комплекса, регулярно актуализируется статистика повреждений. Из этой информации формируется перечень проблемных участков теплотрасс, требующих ремонта. При определении приоритетности ремонтов учитываются срок службы теплотрасс, аварийность, результаты испытаний и диагностики. Таким образом и формируется план мероприятий СКК по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Всего за 4 месяца межотопительного периода в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке систем тепло-, водоснабжения и водоотведения СКК на 2019 год, утвержденного мэром Южно-Сахалинска, за счет тарифа, бюджетного финансирования и арендной платы Сахэнерго планируется капитально отремонтировать и реконструировать 7,9 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

- В 2019 году в ремонтную программу вошли наиболее изношенные участки сетей, нормативный срок службы которых истек. Мы понимаем, что работы могут создавать некоторые неудобства для горожан, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы их минимизировать. Капитальный ремонт этих участков – экстренная помощь теплосетевому комплексу Южно-Сахалинска в преддверии нового отопительного сезона, - отметил заместитель генерального директора АО «СКК» по капитальным ремонтам и строительству Павел Капишов.

К сожалению этот отопительный период отметился тем, что произошел ряд аварий на магистральной теплотрассе, питающей планировочный район Луговое. Участок, на котором выявлялись повреждения, еще в прошлом году был заложен в программу ремонтов на 2019 год, поэтому его в первую очередь подвергнут реконструкции. Всего будет обновлено 250 метров тепломагистрали.

Реконструкция также предстоит 250 метрам участка Физкультурного коллектора, питающего спальные микрорайоны Южно-Сахалинска, 100 метрам тепломагистрали вдоль улицы Бумажной диаметром 1000мм и 50 метрам тепломагистрали, питающей 20 и 22 микрорайоны Южно-Сахалинска.

Это те отрезки тепловой системы города, которые не только отслужили свой срок эксплуатации, но и по результатам испытаний показали наименьшую надежность.

- Особое внимание в этом году будет уделено внутриквартальным сетям, поскольку эти сети имеют самый высокий износ. Мы продолжим работу, начатую в 2018 году. По предварительному согласованию с Администрацией Южно-Сахалинска у нас определен 61 объект - это дворовые территории и участки теплотрасс под проезжей частью, где перед комплексным благоустройством будет выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Работа будет вестись практически во всех микрорайонах города. Всего 6,6 километров. То есть нами взят курс на полный охват дворов, где планируется комплексное благоустройство, - рассказал заместитель генерального директора СКК по капитальным ремонтам и строительству Павел Капишов.

Для капитального ремонта внутриквартальных сетей будут применены трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции.

Кроме того, в плане компании полная замена всех сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в Северном городке планировочного района Ново-Александровска. Здесь запланирован капитальный ремонт 688 метров сетей с применением современных гибких армированных трубопроводов Изопрофлекс. Такие трубопроводы уже применялись для замены внутриквартальных сетей в Южно-Сахалинске и п. Санаторном и хорошо себя зарекомендовали. Поэтому руководством компании было принято решение применять именно эти трубопроводы. Они предназначены для подземной бесканальной прокладки, это позволит максимально быстро выполнить все работы. Трубопроводы не подвержены коррозии и прослужат не менее 50 лет.

Вся инженерная инфраструктура Северного городка была передана СКК в эксплуатацию в августе 2018 года.

Дополнительно к этому объему около 2 км сетей будет реконструировано и построено в рамках работ по технологическому присоединению объектов к центральной системе теплоснабжения.

Однако ремонт и замена ветхих участков сетей – это далеко не весь объем необходимых работ. В межотопительный период специалистам СКК предстоит заменить большое количество теплоизоляции и запорной арматуры. Запланирован также капитальный ремонт оборудования центральных тепловых пунктов в 9, 12, 13 и 14 микрорайонах Южно-Сахалинска, замена котла в котельной п. Синегорска, а также ряд работ в пригородных и локальных котельных, канализационных насосных станциях, очистных сооружениях канализации и водозаборах.

- Мы учитываем планы города по ремонтам и благоустройству, синхронизируем свои действия. Мы сами живем в этом городе и работаем в конечном итоге для наших земляков, для жителей города Южно-Сахалинска. Это очень ответственно, - подытожил заместитель генерального директора АО «СКК» по капитальным ремонтам и строительству Павел Капишов.