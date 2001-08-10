В Южно-Сахалинске выявили лучших знатоков английского языка среди младших школьников

В Южно-Сахалинске завершилась ежегодная олимпиада младших школьников по английскому языку. Второй, заключительный, этап состоялся на базе гимназии № 1 им. А.С. Пушкина.

Мероприятие прошло в областном центре в четвертый раз. Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, олимпиада включает 2 этапа: в первом участвовали порядка 200 ребят из общеобразовательных учреждений города, во второй прошли 60 из 11 школ.

- В системе образования областного центра ежегодно проводится большое число интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, в том числе и олимпиады. Участие в них добровольное. Участвуя в конкурсах, олимпиадах, ребенок может проявить свой потенциал в определенной области знаний, получить новые знания, раскрыть внутренние резервы и достигнуть успеха, - отметила заместитель директора департамента образования Светлана Захарова.

В нынешнем году к учащимся 2-4-х классов присоединились ученики 5-6-х. Победителей выбрали в каждой из 5 возрастных категорий.

Лучшими знатоками английского языка среди 2-х классов стали:

1 место – Ли Ю На (МАОУ Гимназия № 2);

2 место – Трофименко Иосиф (МАОУ НОШ № 7);

3 место – Удинская Екатерина (МАОУ Гимназия № 1);

среди 3-х классов:

1 место – Киктева Мария (МАОУ Гимназия № 2);

2 место – Федорова Виктория (МБОУ СОШ № 1);

3 место – Кульпа Кирилл (МАОУ Гимназия № 2);

среди 4-х классов:

1 место – Цой Евгения (МАОУ НОШ №7);

2 место – Ли Ан На (МАОУ Гимназия № 2);

3 место – Ли Артем (МАОУ НОШ № 7);

среди 5-х классов:

1 место – Абукина Анна (МАОУ СОШ № 6);

2 место – Со Мия (МАОУ Гимназия № 2);

3 место – Трофимова Анна (МАОУ Гимназия № 1);

среди 6-х классов:

1 место – Ким Ён Сун (МАОУ Гимназия № 2);

2 место – Абдулина Алёна (МАОУ Гимназия № 2);

3 место – Дьяченко Полина (МАОУ Гимназия № 1).

Одна из победительниц испытаний, ученица 4е класса начальной школы № 7 Евгения Цой отметила, что для нее главное не победа, а участие:

- На последнем этапе олимпиады мне предстояло найти различия в представленных картинках и проявить фантазию. Я не шла за победой, просто хотела проверить уровень своих знаний. Английский изучаю с раннего детства. Мне очень нравится этот язык. Тем более сейчас именно на нем разговаривают во многих странах мира. Понемногу читаю произведения в оригинале. Первой прочитанной книгой на английском стал «Волшебный школьный автобус».

По итогам третьего этапа олимпиады все ребята получили свидетельства участников олимпиады и памятные подарки. Победителей и призеров наградили дипломами и подарками от департамента образования и компании «Сахалин Энерджи». Также всем победителям вручили сертификаты на бесплатный годовой курс занятий в центре обучения английскому языку, а призеры получили сертификат на сдачу кембриджского экзамена по английскому языку.