Больше 60 тысяч рублей собрали на благотворительном хоккейном матче в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске прошёл благотворительный матч в помощь областному Дому ребёнка. На льду «Арена-Сити» встретились хоккейный клуб КХЛ «Амур» и команда «Сахалинские акулы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Поддержку воспитанникам дома ребенка с помощью бесплатного матча организовали островная федерация хоккея и ХК «Амур» при поддержке комплекса «Арена-Сити» и министерства спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области.

Вместо платы за вход, каждый неравнодушный житель смог внести пожертвования. В фойе спорткомплекса была установлена специальная урна для сбора денежных средств. По итогу матча в ней оказалось 60 тысяч 450 рублей.

Сам матч прошел ярко и захватывающе. Его посетили министр областного минспорта Сергей Буренков, председатель областной думы Андрей Хапочкин, а также его коллега Олег Саитов. Зрители увидели три периода по 15 минут чистого времени, а также серию буллитов. На лед вышли малыши 2008 года рождения, которые стали серебряными призерами на Всероссийском турнире «Золотая шайба». Буллиты пробивали 5 лучших игроков. Закончился матч со счетом 5:2 в пользу хоккейного клуба «Амур».

- Проведение подобных матчей – очень правильная идея. Когда дети видят звёзд хоккея, достигших больших высот в спорте, когда они понимают, к чему надо стремиться, это дорогого стоит. Они осознают, что есть планка, которую нужно преодолеть, и это здорово, — отметил глава островного минспорта Сергей Буренков.

- Болельщики остались довольны игрой, было много гостей. Все после игры вышли на лед, где фотографировались с хоккеистами. Была очень теплая атмосфера, - отмечают организаторы матча, - Сначала руководство команды поедет в Дом малютки, чтобы узнать, что им нужно. А уже потом купят все необходимое и передадут финансовые средства.

Собранную сумму вместе с подарками хоккеисты клуба «Амур» передадут малышам 19 апреля.