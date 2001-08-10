Подрядчики в Южно-Сахалинске часто игнорируют правила благоустройства
С начала марта сотрудниками департамента общественной безопасности и контроля проверено на соблюдение правил благоустройства более 30 строительных площадок в границах Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Проверки ведутся в рамках графика и на основе информации, которую присылают пользователи сети Интернет в аккаунты мэрии в социальных сетях, на почту либо сообщают по телефону 300-868.
Действующими правилами не допускается вынос грязи колесами автотранспорта со строительных площадок. На въездах-выездах с территории должна быть благоустроена проезжая часть (не менее 20 метров, отсыпка щебнем, укладка плитами или др.) с оборудованием для очистки (мойки) колес. Правила обязательны для всех участников градостроительной деятельности, независимо от формы собственности и источника финансирования выполняемых работ.
В текущей инспекции на совместную проверку выехали также сотрудники ГИБДД. Они осуществляют функции государственного надзора за эксплуатационным состоянием дорог. На одном из объектов в массиве за историческим парком «Россия - моя история» ведется прокладка сетей в рамках строительства газопровода. Инспекция выявила факт загрязнения дорожного покрытия спецтехникой, ведущей работы. Как пояснили в ГИБДД, будет возбуждено дело об административном правонарушении. Руководитель строительного участка, находившийся на месте работ во время проверки, вынос грязи колесами отрицать не стал, тем более что инспектирующие засняли весь процесс.
Невыполнение требований влечет административную ответственность, предусмотренную законом Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области», в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан - до 5000 рублей, должностных лиц - до 10000; на юридических - до 50000 рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается.
В рамках действующего законодательства специалисты по итогам проверок формируют документы и передают их для рассмотрения на административную комиссию. С момента осмотра до рассмотрения материалов на комиссии проходит чуть больше недели. Для ответственных строителей этого срока хватает, чтобы успеть поправить ситуацию и минимизировать вынос грязи. Подчеркнем, что даже наложенный штраф не освобождает от обязанности привести подъездные пути в надлежащее состояние.
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