Валерий Лимаренко посетил Курильск

Во время рабочей поездки в Курильский район глава Сахалинской области осмотрел важнейшие социальные объекты и изучил проблемы, волнующие людей. По итогам визита состоялась большая встреча с местными жителями, которая длилась более трех часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства области.

Одна из главных проблем в муниципалитете – большие объемы ветхого и аварийного жилья. Особенно актуальна она для села Горное, где сегодня проживают более 300 человек. Это бывший военный городок, переданный в прошлом году на баланс городского округа с множеством нерешенных бытовых вопросов. Это неблагоустроенные придомовые территории, ветхий жилфонд, отсутствие социально-культурных объектов, изношенное коммунальное оборудование. Учитывая плачевное состояние сельской инфраструктуры, жителям Горного предложат переехать в район села Китовое, где для них построят новое жилье в непосредственной близости от Курильска.

– Главное для нас – забота о людях. Переехав в новостройки ближе к райцентру, курильчане смогут получать качественную медицинскую помощь, пользоваться услугами социальных учреждений, местным властям будет проще помогать им, – отметил Валерий Лимаренко. – Для переселенцев из Горного и Горячих Ключей в Китовом построят 9 новых домов со всей необходимой социальной инфраструктурой. На выделенных земельных участках уже этим летом начнутся инженерные изыскания, а первые дома появятся в следующем году.

Глава региона заметил, что в целом Курильскому району требуется более 17 тысяч квадратных метров жилых площадей. Поэтому необходимо вдвое ускорить реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируется, что курильчане получат новые квартиры в трехлетний срок.

Также на встрече с Валерием Лимаренко много жалоб поступило на качество островных дорог.

– Некоторые дороги весной у нас размывает так, что добраться до того или иного населенного пункта возможно только на вездеходе, – рассказал один из местных жителей.

Уже в текущем году по поручению врио губернатора начнется асфальтирование дорог к местному складу ГСМ и порт-пункту бухты Оля. Кроме того, твердое покрытие ляжет на улицах Юбилейная, Лесная, Зеленая и Студенческая. Ведется разработка проектной документации на дорогу до села Буревестник. Еще ряд улиц – Полевого, Урожайную и Рабочую, в этом году отремонтируют в райцентре.

Отвечая на вопросы курильчан о нехватке школ, Валерий Лимаренко сообщил о решении построить сразу два новых объекта – в селе Рейдово на 132 места и райцентре на 400 мест. Возведение обеих школ начнется уже в этом году.

Многих курильчан волновал вопрос качества связи. Широкополосный интернет должен прийти в населенные пункты острова в 2020 году, но жители сел Рейдово и Китовое просили Валерия Лимаренко ускорить этот процесс. Прямо во время встречи глава региона по телефону переадресовал вопрос министру цифрового развития и связи Сахалинской области Дмитрию Мажарину. В течение часа министр дал ответ – интернет у сельчан будет к августу этого года.

Не менее важной проблемой жители Курильского района назвали перебои с поставками продуктов в местные магазины. На прилавках нередко остаются товары с истекшим сроком годности. Врио губернатора поручил наладить снабжение на должном уровне, а также расширить ассортимент рыбной продукции.

Во время встречи с главой региона курильчане задавали множество других вопросов, высказывали инициативы. Так, директор местного краеведческого музея Елена Каирская рассказала Валерию Лимаренко об отсутствии необходимых площадей для размещения экспонатов, которых накопилось немало. Она предложила отреставрировать и передать музею бесхозное здание японской постройки. Глава региона поручил местной администрации проработать этот вопрос.

– Очень продуктивное было общение. Обсудили проблемы, нашли пути решения. Установлены конкретные сроки по каждому поручению. Валерий Лимаренко на каждый вопрос давал развернутые пояснения, – отметила директор средней школы села Горячие Ключи Наталья Нажидкова.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Сахалинской области Константин Тюкавин, также принимавший участие во встрече, положительно оценил ее результаты.

– Глава региона лично знакомится с проблемами на местах, слушает людей и решает проблемы, которые долго оставались без внимания, – отметил общественник.