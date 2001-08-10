Сахалинэнерго готовит энергообъекты к весеннему паводку
Сахалинэнерго готовит энергообъекты к надежной работе в период весеннего половодья. Выполнение подготовительных мероприятий контролирует специальная комиссия во главе с первым заместителем генерального директора энергокомпании – главным инженером Павлом Яковлевым. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе компании.
Энергетики предпринимают все необходимые меры по минимизации возможных последствий паводка. Создаются посты наблюдения за уровнем паводковых вод, выполняется отсыпка и укрепление береговой линии рек и ручьёв, ведётся контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями, попадающими в зоны возможного подтопления. К настоящему времени прошли обследования гидротехнические сооружения Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и Сахалинской ГРЭС.
Для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций во время весеннего паводка обеспечена готовность 41 аварийной бригады (467 человек), а также 219 единиц автотранспортной и спецтехники.
Кроме этого, недавно прошла штабная тренировка персонала энергокомпании, цель которой - обеспечить полную готовность к действиям при угрозе наводнения и подтопления трансформаторных подстанций, повреждения магистральных линий электропередачи.
В период весеннего паводка энергетики будут в особом режиме сотрудничать с региональными органами власти и МЧС в соответствии с заключенными соглашениями. Запланирован обмен информацией о местонахождении и масштабности затопления, а также оказание взаимной помощи.
Согласно информации регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды максимальные уровни подъема воды на большинстве рек Сахалина прогнозируются в пределах обычных значений, но выше на 20-50 см в северных районах острова.
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