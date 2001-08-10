Сергей Надсадин встретился с инициативными жителями 4-го микрорайона

О вопросах, требующих оперативного решения, рассказали мэру Южно-Сахалинска жители 4-го микрорайона. На этой неделе его посетили Сергей Надсадин и руководители практически всех структурных подразделений муниципалитета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

По вечерам в будние дни в микрорайоне многолюдно. Люди возвращаются с работы, забирают детей из расположенного рядом детсада «Кораблик», заканчиваются уроки в близлежащей школе №13. Первым диалог с мэром начинает местный житель Сергей Куташов - человек с активной гражданской позицией. На Невельской он проживает больше десяти лет, два года назад переехал в ЖК «Адмирал». Рассказывает мэру: каждый год, как сходит снег, здесь царят грязь и пыль, нет тротуаров. До городского парка — подать рукой. Однако, по ухабистой дороге с маленькими детьми такие прогулки небезопасны. Сергей неоднократно направлял письма в администрацию города с просьбой обустроить тротуары на участке Невельской. Безусловно, соглашается мэр, эта дорога требует внимания.

Сергей Надсадин дает поручение МКП «Горархитектура», а также профильным структурам мэрии - в кратчайшие сроки актуализировать существующий либо разработать новый проект благоустройства этой территории. Но представители ресурсоснабжающих организаций отмечают: этим летом они будут проводить здесь замену сетей. Требование мэра - синхронизировать эти мероприятия и максимально ответственно подойти обустройству данного участка. По крайней мере, дает указание подчиненным Сергей Надсадин, до капитальных работ его нужно отсыпать щебнем, определить места будущих тротуаров и т. п.

Следующая остановка — улица Курильская. Участок от забора 13-й школы до ул. Комсомольской. Здесь картина схожая — нужно привести в порядок проезжую часть, обустроить пешеходные зоны. Мэр дает поручение руководителю МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгению Кулику в текущем году разработать и по возможности реализовать проект благоустройства этой территории, и, также как на Невельской, - синхронизировать эти работы с ресурсоснабжающими организациями, в планах у которых - замена здесь коммуникаций. Если обустроить этот участок в асфальте в этом году не получится — необходимо произвести его отсыпку и содержать в надлежащем состоянии до выполнения капитальных работ, - отмечает мэр.

Мусор, грязь, парковка на газонах и практически полное отсутствие мест отдыха, детских площадок — «болевые» точки микрорайона, на которых акцентируют внимание местные жители. За неудовлетворительное содержание территории, примыкающей к жилому комплексу «Адмирал», прямо на месте получает выговор директор обслуживающей организации МУП «ЖЭУ-10».

Вызывает вопросы у людей и состояние новостроек «Адмирала». Напомним, этот жилой комплекс возведен частным застройщиком и стал одним из первых реализованных в городе проектов развития застроенных территорий (РЗТ). Люди, в частности, пожаловались мэру на то, что с третьего корпуса дома №97 по проспекту Мира во время циклонов ветром срываются листы фасадной обшивки. Несмотря на то, что новостройка — не относится к муниципальному имуществу, мэр поручает подчиненным в рамках действующего правового поля проработать и изучить механизмы оказания содействия в решении сложившейся ситуации.

То же самое касается и детских площадок. Единственная территория, где можно погулять детям, - крыша подземного паркинга. Это - небольшой участок с резиновым покрытием и немногочисленными малыми архитектурными формами. Его обустраивал подрядчик, но должным образом за этой «площадкой» никто не следит. Мэр говорит: у детей будет полноценная игровая зона, к решению этого вопроса город подключится максимально оперативно.

Резюмируя инспекцию этого района, Сергей Надсадин отметил, что все обращения и жалобы жителей администрация города взяла «на карандаш». Он будет лично контролировать исполнение данным им поручений:

- Этот район — историческая, наряду с Черемушками, часть города. И ему требуется обновление. Поэтому мною поставлена задача руководителям структурных подразделений муниципалитета — своевременно и качественно выполнять работу по благоустройству этой территории и уходу за ней. Конечно, проблем хватает: это и затянувшиеся работы по сетям, и жалобы от жителей «Адмирала». Сегодня мы вышли и рассказали людям о наших планах и сроках решения поставленных задач. Несмотря на определенные сложности, мы приложим все усилия для того, чтобы начать благоустройство здесь уже в этом году, - отметил градоначальник.

Итогами встречи с Сергеем Надсадиным жители остались довольны.

- Порадовало, что мэр лично откликнулся на наши жалобы, приехал, увидел все своими глазами, оперативно дал поручения подчиненным по всем нашим проблемам. Теперь ждем их исполнения, - отметил Сергей Куташов.

В администрации города отмечают: повторный выезд мэра города в «Адмирал» и 4-й микрорайон состоится в течение ближайшего месяца. Сергей Надсадин проверит исполнение всех поручений, которые были им обозначены и внесены в протокол этого выездного совещания.