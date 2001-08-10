Жители Березняков и Старорусского подключаются к природному газу
Жители Березняков и Старорусского подключаются к природному газу. 18 километров межпоселкового газопровода были успешно введены в эксплуатацию, благодаря чему сельчане уже получают долгожданное газоснабжение.
В Южно-Сахалинске приступили к выполнению поручения врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко по ускорению реализации программы газификации. Ранее, на встрече с жителями села Березняки, глава региона поставил задачу уже в этом году подключить 13 улиц, в следующем - еще 22. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Тамара Николаевна Васькина называет себя старожилом села. В Березняках она проживает с 1965 года и за это время успела опробовать разные виды отопления дома. Рассказывает, что уголь - очень грязное топливо, а запасаться на зиму дровами выходит дорого. Но теперь все проблемы позади - в ее квартире появился экологичный и экономичный газ. А все работы по подключению оборудования пенсионерке компенсировали.
Тамара Николаевна стала одной из первых подключившихся к новой газовой линии. Вместе с ней голубое топливо получают еще 14 домовладений, 43 уже подали документы.
Как рассказал заместитель руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Дмитрий Харитонов, для удобства жителей Южно-Сахалинска создано единое окно для подачи всех документов по газификации. Необходимо обратиться по адресу: пр. Победы, 39, и подать заявление на технологическое присоединение. Собственник домовладения получит технические условия и должен будет выбрать специализированную проектную организацию, которая произведет проектные и строительно-монтажные работы по устройству внутридомовой и внутридворовой систем газоснабжения на территории своего земельного участка и установке оборудования.
Добавим, горожане могут компенсировать затраты на эти работы на 70% (без учета приобретенного внутридомового газового оборудования). А пенсионеры и льготные группы населения могут получить и 100% компенсацию, но не более 106520 рублей. Для этого необходимо подать документы в отдел газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Курильская, 41, 3-й этаж, офис № 3. Телефон для справок 300-584 (доб. 3).
После завершения строительно-монтажных работ следует заключить договор на подачу газа и обязательно - на техническое обслуживание, которое согласно постановлению правительства РФ необходимо проводить каждый год. Это поможет обезопасить себя от каких-либо проблем.
В случае возникновения характерного запаха или прекращения подачи газа нужно закрыть кран и вызвать газовую службу по телефону 104, не пользоваться огнем и электричеством, самим систему не ремонтировать. Соответствующие памятки раздают всем потребителям при первом пуске газа, также проводят инструктаж.
Добавим, от подачи заявки до монтажа оборудования, если необходима только врезка в систему, обычно проходит 10 дней. Если же необходимо строить газопровод - то 9 месяцев и 12 месяцев - если требуется получить разрешение на строительство.
Реализация первого этапа схемы газоснабжения позволит охватить порядка 200 частных домов, второго этапа - более 400.
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