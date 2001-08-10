Южносахалинцев призывают привиться против кори
В Южно-Сахалинске продолжается вакцинация для профилактики кори. Жителям областного центра можно привиться в поликлиниках по месту жительства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
По данным специалистов, корь является острым инфекционным вирусным заболеванием и имеет очень высокий уровень заразности. Протекает болезнь довольно тяжело: с высокой температурой, интоксикацией, возможна рвота и тошнота. Сыпь появляется на 3-4-й день заражения.
Корь - опасное заболевание. Оно очень контагиозно: в случае инфицирования одного человека болезнь затронет все его ближайшее окружение, если у этих людей отсутствуют защитные антитела. Корь дает серьезные осложнения в виде пневмонии, ложного крупа и отита. Основной защитой против данного заболевания является вакцинация.
В нашей стране вакцинация против кори проводится с 1968 года, массово - с 1987-го. В России существует Национальный календарь прививок, который регламентирует профилактические прививки. В детском возрасте вакцинация против кори проводится в 1 год, ревакцинация - в 6-7 лет. Однако, по словам медработников, прививка не дает стойкого иммунитета. Количество антител начинает снижаться примерно через 7-10 лет. Также плохо, если человек был привит однократно.
- Сегодня важно привиться против кори жителям областного центра в возрасте до 55 лет. Более старшему поколению бояться данного заболевания не стоит. В годы их юности вакцинация не проводилась, и люди, переболевшие корью, имеют стойкий иммунитет. Проводимая вакцинация является прежде всего защитой для людей с ослабленной иммунной системой, - рассказала врач-инфекционист городской поликлиники № 2 Наталья Башкатова.
Прививка против кори делается двукратно: вторая - через 3 месяца после первой. Вакцина переносится хорошо. К противопоказаниям относятся наличие на момент вакцинации высокой температуры и обострение хронического заболевания. Особенно важно сделать прививку против кори женщинам, планирующим беременность.
На территории России отмечались смертельные случаи, вызванные осложнениями после кори. С начала 2019 года вспышка этого заболевания зафиксирована в Москве, Новосибирске, во Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Свердловской и Воронежской областях и в Крыму, на Дальнем Востоке - в Благовещенске. На Сахалине эта болезнь не диагностировалась с 2013 года.
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