В Южно-Сахалинске обсудили работу школьных служб примирения

В Южно-Сахалинске состоялся семинар кураторов школьных служб примирения (ШСП). Педагоги обменялись практическим опытом и обсудили механизмы разрешения конфликтных ситуаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

По информации департамента образования администрации Южно-Сахалинска, службы примирения функционируют в 27 общеобразовательных учреждениях города. Особенно активно эта программа реализуется в СОШ № 3, 6, 13, 16, 18, 32, Кадетской школе и лицее № 1. Как правило, в группу восстановительной медиации входят 2 взрослых куратора и несколько школьников. Их работа направлена на создание конструктивного диалога между участниками спора, уважительных отношений, основанных на взаимопонимании, ответственности и справедливости.

Так, в прошлом году медиаторы СОШ № 3, которая определена как базовая школа по развитию восстановительных технологий в отношении несовершеннолетних и участников образовательного процесса, рассмотрели 6 конфликтных ситуаций и помогли восстановить доверительные отношения между педагогами, родителями и учениками в каждом отдельном случае.

- Новый метод решения конфликтов - хорошая альтернатива существующим. Это очень действенный и эффективный механизм по оказанию реальной помощи как подросткам, так и взрослым в урегулировании сложных вопросов, - подчеркнул ведущий советник департамента образования Николай Неретин.

Деятельность службы примирения не является психологической, социально-педагогической, правозащитной или административной. Она не выполняет функции педсовета или школьной комиссии. Медиаторы ШСП направляют оппонентов к сотрудничеству и помогают самостоятельно принимать согласованные решения на основе принципов восстановительного подхода.