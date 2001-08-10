Южно-сахалинский сквер Головнина отметили в Министерстве строительства России

Министерство строительства России сформировало федеральный реестр лучших практик по итогам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Из 538 поступивших заявок в него вошли 125 проектов со всей страны, в том числе и сквер В.М. Головнина в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В 2017 году в рамках реализации проекта было принято решение провести реконструкцию трех скверов, носящих имена знаменитых мореплавателей XIX века: Ивана Крузенштерна, Николая Рудановского и Василия Головнина (еще один сквер (им. Геннадия Невельского) был реконструирован ранее). Скверы расположены на одной из старейших улиц города - ул. Сахалинской - и стали яркими акцентами для всего района.

Целью реконструкции было создание современного, комфортного, привлекательного и безопасного общественного пространства.

Сквер Головнина расположен в зоне крупных торговых центров на перекрестке ул. Сахалинской и ул. Крюкова. Его основное назначение - транзитный путь, а также место кратковременного отдыха.

Проектировщики максимально сохранили существующую зеленую часть сквера, дополнив ее малыми архитектурными формами с насаждениями. Отдельное внимание уделено дорожному покрытию: оно выполнено из монолитной железобетонной плиты и подходит для катания на роликах, скейтах или велосипедах. В центре сквера бюст В.М. Головнина (установлен в 1982 году), а при входе со стороны ул. Сахалинской - информационные табло с биографией мореплавателя, а также с фактами из жизни и экспедиций адмирала. На территории сквера установлена система видеонаблюдения.

Южно-Сахалинск продолжает принимать активное участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». Так, в 2018 году были реализованы проекты по реконструкции сквера им. А.С. Пушкина и аллеи Энергетиков. В 2019 году планируется начать реализацию первого этапа проекта благоустройства набережной реки Рогатки. Все проекты прошли общественные обсуждения.