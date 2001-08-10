Юные сахалинские шахматисты сыграют гала-матч с сотрудниками нефтяных компаний
27 апреля состоится необычный шахматный матч. Юношеской сборной команде Сахалинской области будут противостоять сотрудники компаний нефтяной отрасли островного региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
- Мне кажется, это будет интересный поединок. Нефтяники могут собрать очень сильный состав. Это международный мастер Алексей Романов, победительница и призер многих областных турниров Алина Кошенко, еще ряд известных в области шахматистов. Юношеской сборной придется очень постараться, чтобы добиться победы в общем зачете. Окончательный состав команд пока не утвержден. Мы обращаемся к любителям шахмат, работающим в нефтяной отрасли и желающим принять участие в матче с просьбой позвонить в Шахматный клуб МБУ «Спортивный город» для записи и уточнения деталей (телефон 89242816970, Людмила Иннокентьевна). В зависимости от того, сколько человек будет у нефтяников, будет сформирована и юношеская сборная, - говорит организатор и идейный вдохновитель этого матча мастер ФИДЕ Татьяна Маринина.
Уже известно, что в составе юношеской сборной сыграют Георгий Егоров, Борис Син, Михаил Парецкий, Алиса Маринина, Вероника Осташко, Михаил Бамбизо, Влад Черняев. Ребята сейчас усиленно готовятся к предстоящему сражению и полны решимости добиться успеха.
Это уже не первый подобный матч в истории островных шахмат. В ноябре 2018 года юные шахматисты нанесли поражение сотрудникам учреждений культуры островной столицы. Прошлогоднее мероприятие вызывало большой интерес как среди любителей шахмат, так и работников отрасли культуры.
Организаторы надеются, что нынешний гала-матч пройдет не менее интересно. Точное место и время его проведения будут сообщены дополнительно.
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