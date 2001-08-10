Почти 300 человек подключили южно-сахалинские волонтеры к цифровому телевидению
15 апреля Южно-Сахалинск и вся Сахалинская область вместе с рядом регионов РФ перешли на цифровой формат телевизионного вещания. Ежедневно порядка 30 волонтеров областного центра помогают подключать цифровые приставки одиноким пенсионерам, инвалидам и др. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Как рассказали в МБУ «Центр молодежных инициатив», только за последние четыре дня на региональную «горячую линию» (8-800-100-00-57) поступило около 150 заявок на подключение приставок. Всего же за неполный месяц благодаря волонтерам на «цифру» перешли почти 300 горожан.
- Сейчас ребята работают в крайне напряженном режиме, каждый человек за день обходит несколько адресов. Заявок очень много, и они продолжают поступать. В этой связи мы бы хотели обратиться к тем горожанам, кто уже самостоятельно подключил себе приставку, чтобы они помогли это сделать пожилым родственникам, соседям. Все вместе мы сделаем благое дело - как можно быстрее подключим ЦЭТВ нашему старшему поколению, - обращается к населению директор МБУ «Центр молодежных инициатив» Олег Гортованов.
Ключевые моменты перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание:
Первое. Необходимо приобрести саму приставку. Случались ситуации, говорят в ЦМИ, когда люди были уверены, что все необходимое оборудование принесет с собой волонтер. Это не так - приставку гражданин покупает самостоятельно. И здесь есть ряд моментов. Приобретать ее необходимо только в специализированных магазинах бытовой техники, не на рынках или у третьих лиц. Цена качественной приставки, которая прослужит не один год, должна быть не менее 1 тысячи рублей. Перед походом в магазин сфотографируйте выходы на своем телевизоре и покажите данное фото продавцу - это поможет подобрать приставку, подходящую именно вашему телевизору. При переводе телевизора старой модели на «цифру» стоит учесть, что переключать каналы можно будет только через приставку, поэтому при ее покупке необходимо убедиться в наличии пульта.
Второе. Обязательно брать чек. Горожанам напоминают о том, что можно получить компенсацию понесенных расходов на приобретение приставки. На единовременную выплату до 15 тысяч рублей имеют право малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане. Для ее оформления необходимо обратиться в районные отделения КУ «Центр социальной поддержки населения Сахалинской области». В Южно-Сахалинске оно расположено по адресу: ул. Пограничная, 33. Телефоны для справок: 494-319, 494-317.
По линии департамента социальной политики областного центра отдельные категории горожан также могут рассчитывать на единовременную выплату до 2 тысяч рублей. Это ветераны Великой Отечественной войны, малообеспеченные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, получающие ежемесячное пособие на ребенка, неработающие пенсионеры, инвалиды I и II групп.
Для оформления выплаты нужно обратиться в департамент социальной политики по адресу: ул. Комсомольская, 169. Телефоны: 300-720, 300-714. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие наличие льготы, а также паспорт, кассовый чек и его копию.
Третье. Убедиться, что все розетки, антенны и разъемы в телевизоре рабочие. Антенна обязательно должна быть дециметрового или всеволнового диапазона (ДМВ/UHF). Метровая антенна, которая использовалась до цифрового эфира в аналоговом формате, не будет принимать дециметровый сигнал.
На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска создан специальный раздел, в котором размещена самая актуальная информация по переходу на ЦЭТВ, а также подробные пошаговые инструкции по подключению http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2788/1712.
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