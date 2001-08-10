В военном городке Хомутово зафиксировали порядка 30 фактов парковки на газонах

В Южно-Сахалинске продолжаются рейды по выявлению парковок на газонах и в зеленых зонах. Ежедневно составляется 20-50 постановлений о вынесении административного штрафа за нарушение правил благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово. От жителей ул. Армейской неоднократно в аккаунты администрации города в социальных сетях поступали жалобы по поводу стоящих на газонах автомобилей.

- Проблемы начались в сентябре 2012 года, когда территорию нашего городка открыли для всех желающих. Жители стали активно ставить свои автомобили во дворах. Машин много, а парковочных мест - ограниченное количество. Сегодня выйти из подъезда невозможно - транспорт стоит везде: в зеленых зонах, на детских площадках. Станешь разговаривать с владельцами, а в ответ слышишь оскорбления. Люди не хотят понимать, что дворовая территория не предназначена для парковки. Помимо жильцов квартир большая часть машин принадлежит военнослужащим расположенной здесь войсковой части, которые приезжают на работу и оставляют свой транспорт у нас под окнами. И все это несмотря на то, что при въезде в городок большая бесплатная стоянка, а ряд автовладельцев имеют собственные гаражи. Но все ставят во дворе, а некоторые чуть ли не в подъезде, - рассказала жительница планировочного района Алла Бондаренко.

Чтобы хоть как-то спасти зеленые зоны от нерадивых горожан, группа активистов выстроила ограждение. Но и эти действия не помогли: автовладельцы их откидывают и ставят свои машины.

Прибывшие на место сотрудники департамента общественной безопасности и контроля с помощью автоматического комплекса «Дозор МП» зафиксировали порядка 30 нарушений в части парковки на газонах и в зеленых зонах.

К сведению: данный аппарат позволяет выявлять и фиксировать нарушения правил дорожного движения, парковки автомобилей, а также причинения вреда городскому благоустройству, в частности стоянку на газонах, в зеленых зонах, на детских и спортивных площадках.

Группа фиксации ежедневно проводит подобные рейды в разных частях областного центра. После фиксирования правонарушений материалы передаются в административную комиссию, члены которой принимают решение о наложении штрафа. С начала 2019 года рассмотрено порядка 200 таких материалов.

- Согласно правилам благоустройства, действующим на территории Южно-Сахалинска, за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 1 до 5 тыс. рублей. Хочется отметить, что, однажды получив штраф, люди подходят к вопросу парковки своих транспортных средств более ответственно, - добавила ведущий специалист департамента общественной безопасности и контроля Наталья Михель.

Материалы по автомобилям, принадлежащим сотрудникам расположенной на территории военного городка воинской части, для рассмотрения и дальнейшего реагирования будут переданы в военную прокуратуру.

Сообщать о нарушениях административного законодательства могут и горожане. Для этого необходимо в рабочее время позвонить по телефону 300-809 (доб. 4 и 8), а также прислать фото с обязательным указанием даты, места и времени съемки на электронную почту o.koshelenko@yuzhno-sakh.ru.

С начала 2019 года в административную комиссию по электронной почте поступило более 130 сообщений. Однако в некоторых случаях в возбуждении дел об административных правонарушениях было отказано. Среди основных причин - отсутствие в сообщениях достаточных данных, свидетельствующих о совершении правонарушения. Так, для сообщений о парковке на газонах или детских площадках нужно приложить фото с привязкой к местности и госномером автомобиля, указать время и адрес.

Незаконная парковка в зеленых зонах помимо выноса грязи, особенно в дождливые периоды, пагубно сказывается на состоянии газона. По словам специалистов-почвоведов, автомобильные колеса оставляют рытвины, разрушают плодородный слой и рельеф. На поврежденных местах перестает расти трава, в итоге теряется эстетический вид зеленой зоны. Газон становится источником пыли.