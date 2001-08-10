15 малых населенных пунктов Сахалинской области получат высокоскоростной Интернет. Об этом договорились в ходе встречи глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Жители 15 сел в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Макаровском, Углегорском и других районах получат широкополосный доступ в сеть в течение 2019 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

– Даже самые небольшие населенные пункты, где живет менее 500 человек, должны иметь возможность пользоваться современными технологиями. «Цифрового неравенства» на Сахалине и Курилах быть не должно, – отметил Валерий Лимаренко.

Александр Логинов обратился к главе региона с просьбой ускорить процедуру согласования необходимых работ на землях лесного фонда в профильном областном министерстве.

– Сегодня на оформление документов уходит порядка шести месяцев. Мы же готовы за это время завершить работы и подключить к Интернету жителей сахалинских сел, – сказал директор Дальневосточного филиала «Ростелеком».

Валерий Лимаренко поддержал предложение – быстрее провести межевание лесных земель и проложить линии связи. Кроме того, обсуждался вопрос обеспечения услугами высокоскоростного Интернета жителей Курильских островов. «Ростелеком» взял на себя обязательства летом этого года подключить к сети села Рейдово и Китовое на Итурупе.

На встрече также представили нового руководителя Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком». Исполняющим обязанности директора назначен Андрей Сун. Работать в отрасли связи он начал на Сахалине 20 лет назад. Занимал должности директора по развитию бизнеса «Дальсвязь», коммерческого директора макрорегионального филиала «Ростелеком», директора Камчатского филиала «Ростелеком». Андрей Сун стал финалистом конкурса «Лидеры России» и выиграл грант на образование.

На территории Сахалинской области «Ростелеком» имеет собственную оптическую сеть в 71 населенном пункте, где проживают 90 процентов сахалинцев и курильчан. Правительство островного региона и крупнейшая телекоммуникационная компания России совместно реализуют программу «Устранение цифрового неравенства». В соответствии с ней малые села с населением от 250 до 500 человек получают доступ к широкополосному Интернету.