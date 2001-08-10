20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник

Проведением субботника Южно-Сахалинск присоединяется к Всероссийской экологической акции «Зеленая весна», которая стартует по всей стране 20 апреля и продлится до 20 мая. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На уборку улиц, дворовых территорий, а также общественных пространств, выйдут учреждения и предприятия города. Помимо трудовых коллективов желание выйти на общегородскую акцию выразили общественные организации и объединения.

Наводить порядок будут и сотрудники управляющих компаний. Они также подготовят инвентарь для жителей. Активным южносахалинцам необходимо заранее оставить заявку по телефону (список контактов по ссылке http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082).

Субботник стартует в 10.00.

Общественные организации, желающие принять участие в субботниках, могут обратиться в управление мониторинга городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 2-7) и закрепить за собой определенную территорию для уборки.