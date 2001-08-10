В Южно-Сахалинске стартовал слет волонтеров-медиков
Слет регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» стартовал сегодня в Южно-Сахалинске. Его участниками стали около 100 человек. Это студенты медицинских учебных учреждений области, а также волонтеры социальной направленности и федеральные эксперты.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, на протяжении трех дней участники слета будут изучать азы волонтерской деятельности, разрабатывать проекты, а также учиться привлекать партнеров для своих акций и мероприятий.
- Наша основная задача – их замотивировать и дать методическую базу, потому что волонтерское движение среди медиков на Сахалине очень молодое, - отметил исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Максим Самошест. – Движение помогает ребятам в профессиональном плане. Обычно студенты раз в год проходят практику в одном учреждении, а тут они могут поволонтерить в разных местах. Понять, что, например, педиатрия им не интересна и пойти в хирургию. Они также формируют у себя профессиональные навыки, когда проводят профилактические мероприятия для населения.
Присоединится к рядам волонтеров-медиков могут не только студенты, но и школьники. Практика помогает юным сахалинцам определиться с будущей профессией. Такой волонтерский отряд уже существует в Долинске.
- Сахалинские волонтеры-медики активно работают, проводят много акций. Например, «Добро в село». Ребята выезжали в село Высокое Анивского района. Больше 40 волонтеров туда отправилось, чтобы провести анкетирование среди населения и проконсультировать каждого по факторам риска возникновения заболеваний. Также мы были в селах Чапаево, Чапланово, Сокол, Ясноморское, Взморье и Березняки. Мы также проводили акции «Будь здоров», проекты «Научись спасать жизнь» и «Помощь ближнему», много всего было, - рассказала координатор сахалинского отделения движения «Волонтеры-медики» Ксения Величковская.
- Мы буквально вчера работали в поликлинике и помогли женщине-ветерану. Она расплакалась и сказала, нам, что мы молодцы и она рада, что есть такие организации. В такие моменты становится очень тепло на душе и появляется такая галочка, что я сделал доброе дело и я молодец, - поделилась участница слета Дарья Ансимова.
В программе слета несколько мастер-классов, воркшопы, форсайт сессии на различные темы. А завра у сахалинских добровольцев состоится круглый стол с заместителем министра здравоохранения России, который специально прибудет на Сахалин. Завершится слет 21 апреля.
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