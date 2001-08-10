Сахалинская таможня передала в «Росспиртпром» более 890 литров алкогольной продукции

890 литров алкогольной продукции передала в «Росспиртпром» Сахалинская таможня в 2018-2019 годах. Это алкоголь, изъятый в рамках дел об административных правонарушениях и конфискованный по решению суда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

Всю алкогольную и спиртосодержащую продукцию, конфискованную по решению суда в рамках административных дел, таможенные органы передают через Росалкогольрегулирование в ОАО «Росспиртпром».

Заместитель начальника Сахалинской таможни Евгений Сульдимиров:

– В прошлом и текущем годах весь объем конфискованной по решению суда алкогольной продукции – более 890 литров на общую сумму 653 тысячи рублей – Сахалинская таможня передала в «Росспиртпром», который принимает решение о дальнейшей судьбе товара. Стоит отметить, что по всем административным делам, где предметами правонарушений являлась алкогольная продукция, судом принималось решение о конфискации товаров.