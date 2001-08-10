В Южно-Сахалинске определят лучшее малое предприятие города

В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска» по итогам 2018 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В этом году конкурс будет проводиться по пяти номинациям: «Лучшее предприятие года», «Лучший предприниматель года», «Успешный старт», «Бизнес-леди», «Общественное признание».

Для участия необходимо до 24 апреля включительно подать заявки и необходимый пакет документов в департамент экономического развития (ул. Ленина, 173, 3 этаж, каб. 307) в рабочие дни с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Ознакомится с положением о конкурсе и условиями участия можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Там же размещены форма заявки и перечень документов.

Дополнительная информация по телефону 300-594 (доб. 1, 2, 3, 4, 5).